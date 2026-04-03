Ein Volksfest ohne Volk: Das war der Sickingen Maimarkt in Landstuhl in den vergangenen Jahren. Nun soll ein frischer Wind die alte Kerwetradition neu beleben.

Als Kind und junges Mädchen war die Kerwe für mich das Größte: Wenn in meinem Geburtsort Kaiserslautern die Stadtbusse zweimal im Jahr die Fähnchen aufsteckten, dann war ich nicht mehr zu halten. Dann ging es – das Kerwegeld von Oma und Opa im Sack – ab auf den Messeplatz, den ich erst wieder verließ, wenn auch der letzte Pfennig ausgegeben war. Unvergessen bleibt der Tag, als ich mit meiner Freundin (die schon ebenso blank war wie ich) neben den Boxautos auf dem Boden einmal zwei 20-Mark-Scheine fand, die wohl jemandem beim Kaufen der Chips aus dem Portemonnaie gerutscht waren. Das war für uns Teenager gefühlt wie ein kleiner Sechser im Lotto. Eine „sichere Bank“ waren damals in den 1980er Jahren auch die Amerikaner. Man musste nur etwas Geduld aufbringen: Denn viele der jungen US-Soldaten waren des Deutschen nicht mächtig, verstanden nicht, dass auf den Maßkrügen im Bierzelt ordentlich Pfand war – und ließen diese stehen. Zur großen Freude von uns Jugendlichen, die wie die Geier im Bierzelt lauerten: Bevor eine Bedienung die Krüge abräumen konnte, machten wir diese flugs zu Geld und ein paar weitere Runden auf all den tollen Fahrgeschäften waren damit gesichert.

Ja, ich war in jungen Jahren ein echtes Kerwe-Gretchen, dem keine Achterbahn zu hoch, kein Karussell zu wild war – und die es zutiefst bedauerte, dass von den Schaustellern immer nur „Junge Männer zum Mitreisen“ gesucht wurden. Auch heute, im gesetzteren Alter (und mit viel empfindlicherem Magen), liebe ich noch immer die Rummelplatzatmosphäre, die blinkenden Lichter, den Duft nach Bratwurst, Zuckerwatte und gebrannten Mandeln.

Nach der Bratwurst war man durch

Darum freut es mich auch, dass es in Landstuhl bald wieder eine richtige Kerwe geben soll. Natürlich von der Größe her nicht vergleichbar mit der in der Barbarossastadt. Aber trotzdem wieder ein Volksfest, das diesen Namen verdient. Das ist zumindest das Ziel, dass sich die Sickingenstadt für ihren Maimarkt auf die Fahnen geschrieben hat. In den vergangenen Jahren war dieser eine ähnlich traurige Veranstaltung wie der Sickingen Augustmarkt (der dann auch stillschweigend beerdigt wurde): nichtssagende Stände, eine B-Garnitur an Fahrgeschäften, keine Musik, kein Kerwetrubel, keine Atmosphäre, kaum Besucher. Wenn man seine Bratwurst gegessen hatte, war man auch schon durch – und mehr als bereit, seinen Abend lieber woanders zu verbringen.

Mit einem neuen Konzept, das die Geselligkeit in den Mittelpunkt stellt, soll sich das nun ändern, hofft die Stadt: Los geht es nicht wie sonst am Freitag, sondern schon am Abend vor dem Maifeiertag. Ein gut gewählter Auftakt, denn da haben die Leute Zeit und ein langes Wochenende vor sich. Allein schon die Idee, die erste halbe Stunde am Eröffnungstag „fer umme“ eine Runde auf den Fahrgeschäften drehen zu können, wird vielleicht tatsächlich wieder vermehrt Familien mit Kindern anlocken – gerade in der jetzigen Zeit, wo viele den Euro zweimal rumdrehen müssen. Und wer schon mal da ist, bleibt vielleicht auch länger, besonders wenn es flotte Livemusik, einen Tanz in den Mai und ein Feuerwerk gibt. Auch an den anderen vier Tagen wird jeweils eine andere Band auf der neuen Bühne am Wein- und Bierdorf spielen. Musik wirkt anziehend, da lässt man sich gerne nieder und trinkt ein Gläschen (oder mehr). Wenn man dann vielleicht noch Nachbarn oder alte Bekannte mal wieder trifft, steht einem schönen Abend nichts mehr im Wege. Auch die gute Idee, zum Ausklang am Montag ein Kerweessen anzubieten und die Betriebe, Geschäfte und Verwaltungen zur gemeinsamen Mittagspause einzuladen, könnte aufgehen und für Besucherfrequenz sorgen.

Für mehr Geselligkeit und ein Gemeinschaftsgefühl

Schön, dass man sich in Landstuhl neuerdings so viele Gedanken macht, wie man die Bürger mehr zusammenbringen und für ein verstärktes Gemeinschaftsgefühl sorgen kann. Gerade in diesen, alles andere als guten Zeiten braucht es umso mehr auch positive Erlebnisse. Ich hoffe, dass es der Stadt Landstuhl mit diesen frischen Ideen gelingt, ihre alte Kerwetradition zu erhalten und mit neuem Leben zu füllen. Und als altes Kerwe-Gretchen weiß ich auch schon, wo ich am Tag vorm 1. Mai auf jeden Fall hingehe.