Um die Region attraktiver zu machen, will die Gemeinde Mehlbach einen Radweg in Richtung Schallodenbach bauen. Er soll auf einer Länge von etwa 1900 Meter über den Römerweg und den Wirtschaftsweg in der Gewanne „Roßrück“ bis zur Weiherstraße reichen.

Das Radwegenetz in der Region sei noch ausbaufähig, fand Ortsbürgermeisterin Gabriele Fliege, die das Projekt im Gemeinderat angeregt hatte und damit auf breite Unterstützung