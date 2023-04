Das schöne Wetter hat am Samstag bei der Einweihung des Mackenbacher Osterbubenwegs für große Resonanz gesorgt: An die 300 Gäste wollten den Startschuss am Reichswaldbrunnen miterleben.

Weitaus mehr Wanderer waren jedoch mit Kind und Kegel auf dem neuen Wanderweg unterwegs. So beispielsweise eine Familie aus Kaiserslautern, die den acht Kilometer langen Weg erkunden und dabei unbedingt noch das Westpfälzer Musikantenmuseum besichtigen wollte. Viele Mackenbacher steuerten dagegen nach der Eröffnungsfeier direkt eine Verpflegungsstelle wie den Langenfelderhof, den Tennisclub oder das Bürgerhaus an, um dort gesellige Stunden zu verbringen. Den Osterbubenweg könne man auch an einem anderen Tag ablaufen, hieß es.

Eine Gruppe aus Siegelbach nahm hingegen den gesamten Weg unter die Schuhsohlen und schwärmte von der schönen Landschaft. Für deren Kinder war vor allem das alte Wasserhaus interessant: Sie suchten die Hexe im Hexenhaus am Hardtwald.

Landrat: Projekt fördert den Tourismus in der Region

Ortsbürgermeister Daniel Schäffner zeigte sich überrascht und beeindruckt von der großen Anzahl der Gäste, wie er bei seiner Begrüßung sagte. Die kleine Gemarkung von Mackenbach habe sich angeboten, einen Rundwanderweg auszuweisen. „Und was liegt in Mackenbach näher, als einen solchen Weg mit den Wandermusikanten in Verbindung zu bringen!“ Auch Landrat Ralf Leßmeister fand es schön, dass Mackenbach mit dem Wanderweg an die alte Tradition erinnert. Leßmeister merkte an, dass der Landkreis Kaiserslautern gemeinsam mit dem Kreis Kusel im Trafo-Förderprojekt diese ebenfalls aufgreift und die beiden Wandermusikanten-Museen in Mackenbach und Kusel eng einbindet. „Der Osterbubenwanderweg fügt sich hervorragend in dieses Gesamtprojekt ein und wird sicherlich zur Förderung des Tourismus in der Region beitragen.“ Der neue Weg sei eine Bereicherung nicht nur für Mackenbach, sondern für die gesamte Verbandsgemeinde, war auch Bürgermeister Ralf Schwarm überzeugt.

Der Musikverein Mackenbach umrahmte die Feier.