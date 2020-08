Wegen des überraschenden Rücktritts des Waldleininger Ortsbürgermeisters Rainer Decker im Januar muss ein neues Ortsoberhaupt gewählt werden. Nach Verzögerungen durch Corona ist nun als Wahltermin der 22. November vorgeschlagen.

Die Kommunalaufsicht in der Kreisverwaltung habe um Mitteilung gebeten, welche Wahltermine Waldleiningen bevorzuge, erklärte Oswald Kullmer („Das Bündnis“), Erster Beigeordneter der Gemeinde, auf RHEINPFALZ-Anfrage. Die Verwaltung der Verbandsgemeinde habe darauf den 22. November für die Wahl des ehrenamtlichen Ortsbürgermeisters vorgeschlagen. Eine eventuell notwendige Stichwahl könne für den 13. Dezember anberaumt werden. Die Ortsgemeinde muss diese Vorschläge per Ratsbeschluss absegnen: Dies soll in der Sitzung am Dienstag, 18. August, geschehen.

Mit einem Schreiben vom 13. Januar 2020 habe Rainer Decker mitgeteilt, dass er mit sofortiger Wirkung von seinem Amt zurücktrete, führte Kullmer aus. Er habe diesem Gesuch am 15. Januar mit einer Entlassungsverfügung stattgegeben. Laut Paragraf 53 der Gemeindeordnung ist ein Nachfolger nach spätestens drei Monaten zu wählen. Der ursprüngliche Wahltermin war für den 5. April, ein möglicher Stichwahl-Termin für den 26. April festgesetzt worden. Wegen der Corona-Pandemie hat die Aufsichtsbehörde in einem Schreiben vom 20. März diesen Urnengang verschoben.

Nun Gang zur Wahlurne statt Briefwahl

Nach Mitteilungen der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion sowie der Kreisverwaltung vom 29. Mai beziehungsweise vom 4. August seien die verschobenen Wahltermine so schnell wie möglich neu festzusetzen. Wie Kullmer weiter erläuterte, sei nunmehr nicht wie geplant von einem ausschließlich per Briefwahl erfolgenden Votum auszugehen. Die Bürger in Waldleiningen würden gebeten, von ihrem Stimmrecht persönlich im Wahllokal Gebrauch zu machen.

Als Erster Beigeordneter und Stellvertreter des zurückgetretenen Ortschefs führt Kullmer zurzeit die Amtsgeschäfte. Seine Bewerbung als Ortsbürgermeister stehe schon lange fest. Ob es eine Gegenkandidatin oder einen Gegenkandidaten gebe, sei noch unklar. Ausschlaggebend für die Abläufe sei die Entscheidung des Gemeinderates am kommenden Dienstag. Nur wenn das Gremium den 22. November als Wahltermin bestätige, könne die Aufsichtsbehörde die entsprechenden Meldefristen festlegen. Das gelte dann natürlich auch für das Zeitfenster für die Meldung weiterer Bewerber.