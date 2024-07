Am Mittwochabend kam der Gemeinderat zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Ortsbürgermeister-Kandidat Andreas Jahnke (FWG) wurde nach seinem Wahlsieg im Juni offiziell ernannt. Darüber hinaus änderten die Gemeinderatsmitglieder die Hauptsatzung.

In der konstituierenden Sitzung des Erzenhausener Gemeinderats am Mittwochabend wurde Andreas Jahnke (FWG) von seinem Vorgänger Klaus Urschel (FWG) zum Ortsbürgermeister ernannt. Urschel war bei der Kommunalwahl im Juni nicht mehr angetreten. Jahnke hatte bei der Wahl 82,1 Prozent der Stimmen erhalten. Im Gemeinderat der fast 800-Einwohner-Gemeinde sitzen seitdem sieben Mitglieder der FWG und fünf der Wählergruppe Wilking.

Zu der konstituierenden Sitzung waren für die Beigeordnetenwahl elf Ratsmitglieder anwesend – ein Mitglied fehlte. Zur Wahl des Ersten Beigeordneten, also der Vertreter des Ortsbürgermeisters, wurde Christoph Bökenbrink (Wählergruppe Wilking) vorgeschlagen – und mit elf Stimmen gewählt. Zweiter Beigeordneter wurde Björn Heinz (FWG) mit zehn Ja- und einer Nein-Stimme. Anschließend wurden beide Beigeordneten von Ortsbürgermeister Jahnke ernannt. Danach wurde die Hauptsatzung einstimmig geändert: Zukünftig werden Termine für sogenannte Dringlichkeitssitzungen in der „meinOrt“-App und auf der Internetseite der Verbandsgemeinde veröffentlicht. Darüber hinaus wurde eine neue Geschäftsordnung verabschiedet. Diese soll sich überwiegend an die Mustergeschäftsordnung des Gemeinde- und Städtebundes anlehnen.