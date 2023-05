Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Fast genau drei Jahre ist es her, dass der Frischemarkt in der Mackenbacher Hauptstraße den Betrieb eingestellt hat. Nun sieht es so aus, als könnten sich die Bürger wieder auf eine verbesserte Versorgung mit Lebensmitteln freuen.

Im Mai ist ein Bauantrag eingereicht worden, der vorsieht, dass der ehemalige Frischemarkt künftig als Bäckerei- und Metzgerei mit Stehcafé genutzt wird, sagte Ortsbürgermeister