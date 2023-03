Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Aus eigener Erfahrung berichtete Erhard Franz am Lesertelefon der RHEINPFALZ über die problematische Verkehrssituation an der Einmündung der Friedhof- in die Donnersbergstraße. Ortsbürgermeister Jürgen Wenzel (CDU) und die zuständige Fachabteilung sagen, dass an Verbesserungen gearbeitet wird.

„An dieser Stelle habe ich selbst schon einen Unfall gehabt“, erzählte Franz am Lesertelefon. Es fehle ihm ein Stopp-Schild. Es müsse dort zurzeit nicht zwingend angehalten