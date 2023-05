Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zurück in die 90er Jahre soll es in Sachen Verkehrsführung in der Bösdell- und der Lilienstraße gehen. Die einstigen Einbahnstraßen sollen genau das wieder werden. Eine Testphase soll Aufschluss geben, ob das sinnvoll ist.

Das Verkehrsaufkommen in der Bösdellstraße im Ramsteiner Zentrum habe enorm zugenommen, berichtet Stadtbürgermeister Ralf Hechler (CDU). „Für die Anwohner ist das