Vor fast genau einem Jahr hatte der Gemeinderat einstimmig beschlossen, auf allen innerörtlichen Straßen Tempo 30 vorzuschreiben. Ortsbürgermeister Fritz Hack (SPD) informierte die Ratsmitglieder auf ihrer Sitzung am Donnerstagabend über geplante Markierungsmaßnahmen. Sie sollen vor allem der Unfallgefahr vorbeugen.

Der Ortschef erläuterte, dass in der Markt-, der Haupt- und der Eckstraße verschiedene Markierungsarbeiten vorgenommen werden. Piktogramme mit dem Hinweis auf Tempo 30 seien bereits in Auftrag gegeben. Das Aufbringen stehe unmittelbar bevor. In der Folge eines Ortstermins mit dem Bau-, Planungs- und Umweltausschusses der Ortsgemeinde im Januar dieses Jahres beabsichtigt die Verbandsgemeindeverwaltung nach den Worten des Ortsbürgermeisters außerdem, in Absprache mit dem Ausschuss weitere Markierungspläne umzusetzen. Auf Antrag der FWG-Fraktion im Gemeinderat und mit Zustimmung aller Ratsmitglieder handelt es sich dabei im Wesentlichen um das Zeichen 342. Gemäß Anlage drei der Straßenverkehrsordnung hebt das Verkehrszeichen 342 eine Wartepflicht hervor. Die sogenannten Haifischzähne sind der Hinweis auf eine Wartepflicht für den Fahrverkehr. Nachdem auf allen Sembacher Fahrbahnen außer der Kaiserstraße Tempo 30 gilt, sollen die Haifischzähne bei der Beachtung der Rechts-vor-Links-Regelung helfen.