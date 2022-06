Die Geburt einer neuen Formation, der Spielgemeinschaft Sembach-Hochspeyer, erlebten die Blasmusikfreunde an Fronleichnam in der Sembacher Mehrzweckhalle. Dort startete der örtliche Musikverein eine „musikalische Weltreise“. Das Konzert gestaltete er nicht allein, sondern zusammen mit der Blaskapelle Hochspeyer.

Beider Dirigent ist der in Hochspeyer lebende Thomas Zell. Corona und das doppelte Engagement ließen die Vereine zusammenwachsen. Die Spielgemeinschaft war geboren. Dritter im Bunde war das Einstiegs- oder Mitmachorchester „Three4Music“, das unter Michael Gärtners Leitung ebenfalls Mitglieder aus mehreren Vereinen bezieht.

Nach zwei Jahren Pause und drei intensiven Probewochenenden ging es mit Lust und ideeller Atmosphäre durch unterschiedliche Länder und Kulturen. 14 Jugendliche stellten sich mit „Introducing the band“ gleich selbst vor. Musikverständnis und Gefühl verrieten sie bei dem von Michael Gärtner extra für sie komponierten „Three4Music“-Marsch. Endlich vor Publikum und live zu spielen, war dabei die größte Motivation.

Die Akteure boten ganz großes Kino. Buntes Treiben in bunten Kleidern deutete schon vor Beginn auf Ziele in Europa, Fernost und den arabischen Emiraten hin. Ostinate Orchestermusik im Hintergrund verstärkte die Wirkung. „Fasten Seatbelts“ (Bitte anschnallen) riet Stewardess Christine Krell, bevor Flug Nummer 1984 nach schallenden Flughallengeräuschen, Durchsagen und Sicherheitshinweisen zu einem turbulenten Rundflug abhob. Charmant und ideenreich führte sie auch durchs Programm.

Pünktlich um 19.30 Uhr ging es zur ersten Station: Paris. Kleine Trommel und Flöten, Bläser und Glockenspiel und gut disponiertes Holz ließen prachtvoll „The Bells of Notre Dame“ erklingen. Aus Fandango und Flamenco setzte sich „Consuelo Ciscar“, ein valenzianischer Paso Doble, zusammen. Für den prägenden Rhythmus sorgten Tuben, Klarinetten und die fein ziselierenden Flöten. Was passt besser zu England als „Pomp and Circumstance Nr. 1“? Der ohrwurmartige Marsch mit seinem einenden Mittelteil „Land of Hope and Glory“ sorgte auch in der gut besuchten Mehrzweckhalle für eigentümliche Stimmung. Drei neapolitanische Lieder – Santa Lucia, O sole mio, Funiculi Funicula – beinhaltete Roland Kernens Arrangement „Bella Italia“. Durch Thomas Zells kommunikatives Dirigat lebten und atmeten die Vortragsfolgen. Heiteres Lachen löste seine den Stücken angepasste Maskerade aus.

Nach fünfzehnminütigem Aufenthalt startete um 20.45 Uhr Teil zwei der Reise. Zur reichen Rhythmik von „Arabian Knights“ führte er ins bildhaft morgenländische Fabelreich. Mit musikalischen Facetten im Stile eines spannenden Agentenfilms erklang Luigi di Ghisallos „Tokyo Adventure“-Fantasie. Zünftige Musik lieferte der „Kaiserin Sissi“-Marsch des Pfälzers Timo Dellweg. Eine heiße Percussioneinlage war bei Barry Manilows „Copacabana“-Arrangement zu bestaunen. Volk, Land und geografische Besonderheiten von Irland beschrieb das zehnminütige Stück „Kilkenny Rhapsody“. Die Komposition des Niederländers Kees Vlak zeichnete sich aus durch einen rasanten Schlussteil und sanft nachklingende Folklorismen. Die stürmisch verlangten Zugaben führten mit „Spiritual Moments“ und Rudi Fischers „Die Sonne geht auf“ in die USA und zurück nach Deutschland. Eine halbe Stunde vor offizieller Ankunftszeit endete ein Laune machendes Blasmusikprogramm.

Anlässlich des Sommerkonzerts gab es auch einige Ehrungen. Das Goldene Ehrenzeichen für 30 Jahre Aktivität im Verein erhielt Nina Rahm-Zilz. Das Goldene Ehrenzeichen für 40 Jahre und den Ehrenbrief des Landesmusikverbandes Rheinland-Pfalz gab es für Alexandra Diehl und Michael Schäfer.

Info

Das Konzert wird am Samstag, 18. Juni, um 18.30 Uhr in der Schulturnhalle Hochspeyer wiederholt.