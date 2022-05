Wer auf dem Bachbahn-Radweg unterwegs ist, kann sich ab sofort an Wochenenden und Feiertagen am Bike-Inn von Jochen Rhau stärken. Seit dem Premierensonntag kommen denn auch regelmäßig Gäste an den Verkaufswagen.

„Jetzt, kurz vor der Mittagszeit, waren schon einige Ausflügler hier“, erzählt Nadine Rhau, die ihren Mann Jochen am Bike-Inn in Rodenbach vertritt. Er sei gerade mit den Kindern beim Schwimmkurs, erklärt sie. „Wir wechseln uns öfter ab, denn Betrieb ist hier eigentlich immer“, verweist Nadine Rhau darauf, dass der Standort günstig liege. Sie hofft, dass noch mehr Kunden kommen. „Unser Angebot muss sich ja erst richtig herumsprechen.“

Von einem regen Interesse an Brezeln, Würstchen oder auch Schorle in Dosen hatte Betreiber Jochen Rhau zur Premiere am Sonntag vor einer Woche berichtet. Zum ersten Mal hätten sich damals Ausflügler an der Theke seines Verkaufswagens im Stil einer Holzhütte für ihre weitere Tour stärken können. „Der Bachbahn-Radweg ist ja erst bis Weilerbach fertig“, gibt Rhau zu bedenken. Aber in Zukunft werde die Trasse bis Reichenbach-Steegen an seinem neuen Bike-Inn vorbeiführen und dann hoffentlich noch mehr hungrige und durstige Radfahrer passieren lassen.

Zur Premiere kommen 50 Gäste

Am Sonntag vor einer Woche habe er zum ersten Mal für das mobile Publikum geöffnet gehabt. „Auf Facebook habe ich dafür Werbung gemacht“, erzählt der Inhaber und Eventausstatter der Firma „heller und lauter“. Über den Tag hinweg seien es etwa 50 Gäste gewesen, die sich an der Theke hätten bedienen lassen.

Das alles habe noch im „To-Go-Modus“ stattgefunden, denn über Sitzplätze verfüge das Bike-Inn im Moment noch nicht. Das werde sich aber bald ändern, versichert Rhau. Das nächste Event sei nämlich für Vatertag, 26. Mai, geplant. Dann werden sich die Gäste voraussichtlich auch auf Bänken niederlassen können. Dazu plant Rhau noch weitere Attraktionen, auch für die ganz jungen Gäste – eine Hüpfburg beispielsweise.

Zuversicht trotz hoher Nebenkosten

Schwierig gestalte sich allerdings die Preisgestaltung der Angebote. Jeder wisse ja, was mit den Nebenkosten wie dem Strom zurzeit passiere. Das gelte natürlich auch für die Personalkosten und den Einkauf. Er habe allerdings das Glück, dass er seinen Wagen auf dem Privatgrund einer befreundeten Familie habe aufstellen dürfen. Hier werde er bei Bedarf unterstützt, lobt Rhau. Er sei deshalb zuversichtlich, dass sein Bike-Inn sich trägt. Geöffnet sein soll immer samstags von 14 bis 18 und sonntags von 11 bis 17 Uhr.