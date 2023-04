Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt in Hochspeyer sind sozusagen der Startschuss für einige weitere Baumaßnahmen an den Verkehrswegen rund um den Ort. Was alles umgebaut werden muss, damit am Ende Radfahrer, Fußgänger und Autofahrer sicherer an ihr Ziel kommen.

Am Ortsausgang von Hochspeyer Richtung Frankenstein verbindet ein Gleisdreieck die Ost-West-Bahnlinie von Kaiserslautern nach Neustadt und die Nord-Süd-Route von Bad Münster am Stein