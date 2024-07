Lange träumte die Kolpingsfamilie Landstuhl davon, wieder eigene Räume im Erdgeschoss des Kolpinghauses zu haben. Nach einer umfangreichen Sanierung ist es jetzt soweit. Gefeiert wird das am Samstag.

Jahrzehntelang war es Zentrum für Veranstaltungen unterschiedlicher Art – Versammlungen, Vorträge, Theateraufführungen, Fasnachts- und Tanzveranstaltungen – sowie Trainingsstätte für die Schützen, Tänzer und Tischtennisspieler. Als „Katholisches Vereinshaus“ 1891 erbaut, ist das Gebäude zunächst von der „Katholischen Lesegesellschaft“ erworben und genutzt worden. Im September 1919 hatte der 1901 gegründete „Katholische Gesellenverein“, die spätere Kolpingsfamilie, das Haus erworben. Nachdem das Gebäude zu Beginn für Vereinszwecke genutzt wurde, war ab dem Jahr 1937 das Vereinshaus als Schankwirtschaft verpachtet.

Erdgeschoss lange an Bank vermietet

Mitte der 1990er Jahre wurden Saal und Bühnenbereich zu Geschäfts- und Büroräumen umgebaut und an die Sparda-Bank vermietet. Wenige Jahre später erfolgte der Ausbau des Untergeschosses zum Kolpingkeller. „Am 31. Oktober 2000 wurde die Gaststätte Kolpinghaus endgültig geschlossen und das gesamte Erdgeschoss an die Bank vermietet“, erläutert Daniele De Fazio, Vorsitzender der Kolpingsfamilie Landstuhl. „Seitdem – also seit circa 24 Jahren – träumen die Vereinsmitglieder davon, wieder eigene Räume im Erdgeschoss zu haben. Dies sollte jahrelang so bleiben. Nach der Kündigung des Mietvertrags seitens der Bank im Jahr 2021 konnte der Traum wieder aufgenommen werden.“

Nach etlichen Sitzungen und Beratungen wurde im Juli 2022 die erste Planzeichnung vom Architekten Helmut Sinz erstellt. Nach rund zwei Jahren Plan- und Bauzeit „können wir voller Freude das Ergebnis präsentieren: eigene Räume im Erdgeschoss unseres Vereinshauses mit einer großen Theke“, teilt der Vorsitzende mit. Die Räume der einstigen Gaststätte seien komplett saniert und eine Brandschutzdecke eingezogen worden. Sie bieten jetzt rund 60 Sitzplätze und sollen für Vereinszwecke verwendet werden – wobei der Kolpingkeller auch in weiterer Zukunft wie bisher genutzt werden soll. Die Gesamtkosten der Renovierungsmaßnahmen beziffert der Vorsitzende auf eine Summe im sechsstelligen Bereich. Der frühere Saal- und Bühnenbereich bleibt weiterhin an die DEVK-Versicherung vermietet, die Sparda-Bank hält für Barabhebungen, Kontoauszüge und Überweisungen Automaten für ihre Kunden bereit.

Am Samstag wird gefeiert

Natürlich will die aktuell 218 Mitglieder zählende Kolpingsfamilie die Fertigstellung und Inbetriebnahme auch gebührend feiern. Am Samstag, 20. Juli, „starten wir um 10 Uhr mit einer kleinen Eröffnungsfeier für geladene Gäste und Segnung der Räumlichkeiten durch unseren Präses Andreas König“, erklärt De Fazio. „Anschließend – ab 12 Uhr – wird im und um das Kolpinghaus gefeiert“, führt er weiter aus. „Hierzu haben wir die Kolpingkapelle Kindsbach engagiert, auf dem Adolph-Kolping-Platz zu spielen. Es gibt Fassbier und ein kleines Grillangebot. Die gesamte Bevölkerung ist hierzu eingeladen.“