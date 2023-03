Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der katholischen Kirche Mariä Himmelfahrt Katzweiler konnte am vergangenen Samstag ein doppeltes Ereignis begangen werden. Zum Patronatsfest „Mariä Aufnahme in den Himmel“ fand ein Gottesdienst statt, in dem gleichzeitig die neue Orgel geweiht wurde.

„Es ist wohl ein ausgesprochener Zufall, dass ausgerechnet im Jahr 2021 von den Landesmusikdirektoren die Orgel zum Instrument des Jahres gekürt wurde. Es hat die tiefsten und die höchsten,