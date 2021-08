Die Erneuerung der Beleuchtung im Bürgerhaus könne in Angriff genommen werden, teilte Ortsbürgermeister Eckhard Vogel (FWG) den Ratsmitgliedern auf ihrer Sitzung am Dienstagabend mit. Der Austausch betreffe sämtliche Lampen im Bürgerhaus und in der Turnhalle, erklärte der Ortschef.

Die Förderung durch das Land wie auch die Vergabe der Planungen an ein Ingenieurbüro habe die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion von der Rentabilität der Maßnahmen abhängig gemacht, ergänzte Egon Wolf, der Leiter des Bauamts der Verbandsgemeinde. Dies sei geprüft und dabei festgestellt worden, dass durch das Ersetzen der alten Lampen durch moderne LED-Leuchtmittel eine erhebliche Energieeinsparung zu erwarten sei.

Noch im Rat

Der Antrag der Fraktionsgemeinschaft „Fortschritt Frankenstein“ zur Errichtung von E-Mobil-Ladesäulen wurde abgelehnt. Zunächst müssten die in diesem Bereich geplanten Baumaßnahmen durchgeführt werden.