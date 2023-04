Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Der Neubau der Kita am Hirtenacker ist alternativlos“, sagt Ortsbürgermeister Fritz Geib (FWG). Bei seiner Sitzung am Mittwoch hat sich der Ortsgemeinderat für den von Architekt Norbert Hund aus Kaiserslautern vorgelegten Plan ausgesprochen. Baugebinn soll noch in diesem Jahr sein.

Der neue Kindergarten wird auf dem Gelände des bisherigen gebaut. Dieser wäre nicht zu sanieren oder zu erhalten gewesen, betont Fritz Geib. Er sei in Anbetracht der steigenden Nachfrage