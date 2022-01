Die Küche der Kindertagesstätte (Kita) Villa Kunterbunt im Ortsteil Spesbach wird saniert. Den Auftrag für 59.059 Euro erteilte Ortsbürgermeister Matthias Mahl (CDU) per Eilentscheidung.

Mahl erläuterte, dass die Kita 80 Kindern Platz biete. Nach dem neuen Kita-Zukunftsgesetz muss allen Kindern in der Tagesstätte eine Mittagsverpflegung angeboten werden können. Die vorhandene Küchenausstattung sei den früheren Erfordernissen angepasst, genüge jedoch den gestiegenen Ansprüchen nicht mehr. Alle Geräte und Möbel werden nun auch in Edelstahl eingebaut. Drei Firmen seien zur Angebotsabgabe aufgefordert worden. Zwei von ihnen hätten eines abgegeben. Eine Firma aus Kaiserslautern unterbreitete das günstigste Angebot – 59.059 Euro.

Wegen Förderung ist Eile angesagt

Mahl führte aus, dass es für diese Maßnahme eine 90-prozentige Förderung gebe, sofern in der vorgegebenen Zeit eine Fertigstellung erfolgt. Um das Vorhaben innerhalb dieses Bewilligungszeitraums fristgerecht abschließen zu können, sei eine schnellstmögliche Auftragserteilung erforderlich gewesen. Daher habe er das am 16. Dezember in Form der Eilentscheidung getan, so Mahl. „Momentan – in Zeiten von Corona – sind Lieferzeiten, insbesondere bei Geräten wie Kühlschränken, Tiefkühlschränken, Geschirrspülmaschinen, Herd und Kombidämpfer, besonders lange, schwer vorhersehbar und dauern bereits zum jetzigen Zeitpunkt voraussichtlich bis ins zweite Quartal“, führt Mahl weiter aus.

Durch die Erneuerung der küchentechnischen Anlagen im Rahmen der gesamten Küchensanierung sieht der Ortsbürgermeister eine wesentliche Verbesserung der Verpflegungsmöglichkeiten in der Kindertagesstätte für die Zukunft.