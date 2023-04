Vor fast einem Jahr zerstörte ein Feuer die Grillhütte auf dem Drehenthalerhof (unser Foto), es wird von Brandstiftung ausgegangen. Am Mittwochabend votierte der Otterberger Stadtrat für den Wiederaufbau.

Das neue Gebäude soll an drei Seiten geschlossen, mit Dachziegeln eingedeckt und so groß sein wie sein Vorgänger. Während dieser allerdings komplett aus Holz bestand, ist nun Massivbauweise vorgesehen. In Hinblick auf die angespannte Situation in dem Otterberger Ortsteil sei abzuwägen, ob es wieder Holz oder Mauerwerk sein sollte, hatte die Verwaltung dem Rat in der Beschlussvorlage mit auf den Weg gegeben. Auf dem Drehenthalerhof schwelt schon seit längerer Zeit eine Reihe von Konflikten. Für die Ausführung in Massivbauweise gilt aber: vorbehaltlich der Kostenübernahme durch die Versicherung. Was diese tatsächlich zahle, sei noch nicht klar, stellte Stadtbürgermeisterin Martina Stein fest. Der Versicherung lägen auch noch nicht die Ergebnisse des Gutachters vor, der vor Monaten vor Ort gewesen sei. zs