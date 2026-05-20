Beim ersten RHEINPFALZ-Dorfspaziergang legen die Eulenbiser-Bürger vor und zeigen, wie sie gemeinsam in ihrem Ort anpacken. Was sie damit schon alles erreicht haben.

Wie lebt es sich in den kleinen Dörfern des Landkreises? Was gibt es dort Spannendes zu entdecken? Was läuft gut und wo gibt es Probleme? Diesen Fragen geht die neue RHEINPFALZ-Reihe „Dorfspaziergang“ nach – im Gespräch mit den Menschen, die dort zu Hause sind. Zum Auftakt ist die Redaktion in Eulenbis zu Gast, dem höchstgelegenen Ort in der Verbandsgemeinde Weilerbach. 510 Menschen leben hier. Die Tour startet am Wahrzeichen des Dorfs, dem Eulenkopfturm. Und hier gibt es gleich die erste gute Nachricht, nicht nur für Einheimische: Es gibt wieder eine Einkehrmöglichkeit.

Neue Einkehrmöglichkeit am Eulenkopfturm

Früher war es kein Problem, in Eulenbis seinen Hunger und Durst zu stillen. Ausflügler und Ortsansässige hatten gleich mehrere Wirtschaften zur Auswahl. Doch als im Herbst 2024 mit dem Panoramagasthof Stemler das letzte Lokal seine Türen schloss, war es damit vorbei.

Aber jetzt springt der Eulenkopfverein in die Bresche: Das Vereinsheim neben dem Turm ist freitags von 18 bis 22 Uhr und sonntags von 14 bis 18 Uhr geöffnet, berichtet Vorstandsmitglied Claudia Jung, die mit anderen Ehrenamtlichen den Laden schmeißt: „Freitags haben wir eine kleine Speisekarte und ein Tagesessen, an den Sonntagen fokussieren wir uns mit selbst gebackenem Kuchen auf das Kaffeegeschäft.“ Das neue Angebot werde sehr gut angenommen. „Besonders freut uns, dass wir so wieder einen Treffpunkt für unsere ältere Bevölkerung haben.“

Doch auch Radler und Wanderer, die gerade an den Wochenenden die idyllische Landschaft durchstreifen, freuten sich über das gastronomische Angebot, berichtet Ortsbürgermeister Ulrich Stemler. „Ich wurde immer wieder angesprochen, ob es denn bei uns keine Einkehrmöglichkeit gibt. Jetzt können wir wieder was bieten, wenn die Leute am Turm eine Pause einlegen möchten.“

Wunderschöne Aussicht vom höchstgelegenen Ort der VG Weilerbach aus. Foto: Leandra Philipp

Höchstes Trauzimmer der Pfalz

Apropos Turm: Die einstige Bergwarte ist zwar nur zwölf Meter hoch, aber sie steht auf dem gleichnamigen Eulenkopf-Plateau von 410 Metern über dem Meeresspiegel. Wer die 57 Stufen erklimmt, erreicht eine Höhe von 422 Metern und kann ein geradezu grandioses Panorama übers Lauterer und Kuseler Land genießen. Der Turm beherbergt noch eine weitere Besonderheit: das höchste Trauzimmer der Pfalz. Wie viele Verliebte sich hier seit 2007 bereits das Ja-Wort gegeben haben, kann Stemler zwar nicht sagen: „Die Anzahl ist unbekannt.“ Aber wann hier geheiratet werden kann, weiß der Ortsbürgermeister: „Dienstag- und Donnerstagnachmittag sowie immer am ersten Samstag im Monat.“

Im Eulenkopfturm kann auch geheiratet werden. Foto: Leandra Philipp

In der bewaldeten Anlage am Fuß des Turms wird alljährlich an Pfingstsonntag das beliebte Bergfest gefeiert: Am 24. und 25. Mai ist es wieder soweit. Ist der Turm dann geöffnet? „Leider nein. In der Vergangenheit wurden öfter Biergläser von oben heruntergeworfen. Das war zu gefährlich“, bedauert er. Wer in den Turm hinein möchte, kann aber unter den Telefonnummern 0172 4288559 oder 0175 3681933 einen Termin vereinbaren. Doch auch ohne Abstecher auf den Turm ist die Aussicht von hier oben genial: Trotz regnerischen Wetters ist in der Ferne sogar der Donnersberg zu sehen.

Los geht es auf dem Eulenkopf. Foto: Leandra Philipp Diese Aussicht muss genossen werden. Foto: Leandra Philipp Ortsbürgermeister Ulrich Stemler hat den Schlüssel zum Turm dabei. Foto: Leandra Philipp Neben dem Turm organisiert der Eulenkopf-Verein jetzt auch wieder eine kleine Einkehrmöglichkeit. Foto: Leandra Philipp Im Eulenkopfturm geht es mehrere Stockwerke nach oben. Foto: Leandra Philipp Durch viel Grün geht es hinein in den Ort. Foto: Leandra Philipp In der Gruppe kommt man schnell ins Gespräch. Foto: Leandra Philipp Immer wieder gibt es kleine Stopps um zu erzählen und zu berichten. Foto: Leandra Philipp Auf den neu gestalteten Spielplatz sind die Eulenbiser stolz. Foto: Leandra Philipp Der Fernseher im Jugend- und Seniorenraum wird auch gerne zum Fußballschauen benutzt. Foto: Leandra Philipp Auch der Dorfplatz ist schön angelegt. Foto: Leandra Philipp KLeine Pause vor der letzten Etappe: das Bürgerhaus. Foto: Leandra Philipp Der große Saal bietet sich auch zum Feiern an. Foto: Leandra Philipp Auch der Spielplatz des Kindergartens wurde erst neu gemacht. Foto: Leandra Philipp Gerhard Degen führt durch das Beerenwein-Museum. Foto: Leandra Philipp Das Museum erzählt von der Geschichte des Dorfes. Foto: Leandra Philipp Prost! Foto: Leandra Philipp Foto 1 von 17

Vom Schandfleck zur grünen Oase

An einer Wiese voll wildem Salbei, Margariten und anderen Wildblumen geht es auf einem Pfad ein Stück hinab ins Dorf – ans „Linne-Eck“. „Das war ganz zugewildert, ein Schandfleck und Hundeklo“, berichtet Stemler. Bis die Anwohner der Lindenstraße 2025 die Ärmel hochgekrempelt, die Wildnis beseitigt und eine kleine grüne Oase geschaffen haben. „Von den Bänken über die Tischplatte bis zu den Blumenkübeln und dem Splitt – das sind alles Dinge, die wir Nachbarn zu Hause hatten und fürs Linne-Eck gespendet haben“, berichten Christiane und Rudi Fritzinger stellvertretend für all jene, die an der „Gemeinschaftsaufgabe“ mitgewirkt haben und noch immer mitwirken:

Das »Linne-Eck« haben die Anwohner selbst gestaltet. Foto: Leandra Philipp

Ein neues Rondell mit bienenfreundlichen Pflanzen wartet gerade darauf, aufzublühen. „Koordiniert wurde das Ganze von der Whatsapp-Gruppe ,Linne-Eck’.“ So sei ein „echter Treffpunkt“ für die Anwohner entstanden: „Wir haben hier schon zusammen gegrillt und am 1. Mai Bowle getrunken“, erzählen sie lachend und berichten von Anekdoten wie der „Eisbar“, die in der Lindenstraße bei Schnee „schnell mal geschoben“ wird, um dann mit den Nachbarn im Freien „einen zu trinken“.

Engagement aus Heimatliebe

Zusammenhalt ist den Menschen in Eulenbis wichtig. Das wird in den Gesprächen deutlich. Und sie wollen ihr Dörfchen lebenswert gestalten und voranbringen. „Die Leute sind alle froh, dass sich wieder was tut, dass es wieder aufwärts geht, seit die Gemeinde eine neue Führung hat“, bringt es Theo Dein auf den Punkt. Und spielt damit auf die Zeit des Dauerstreits an, der unter der vorherigen Ortsbürgermeisterin Kathleen Hielscher die Stimmung im Dorf vergiftet hatte. „Das waren fünf verlorene Jahre“, bedauert er.

Der im Herbst wiedereröffnete Spielplatz in der Lindenstraße. Foto: Leandra Philipp

Dass Gemeinsinn in Eulenbis nun wieder groß geschrieben wird, zeigt sich auch am Engagement der ehrenamtlichen Rentnertruppe für die Jüngsten: Stolz zeigt der Ortsbürgermeister den Kinderspielplatz in der Lindenstraße, der im Herbst wiedereröffnet wurde und ein beliebter Treffpunkt geworden sei: Unter einer ausladenden Linde gibt es Kletterwand, Tischtennisplatte und ein Bodentrampolin, das „besonders gut ankommt“. Finanziert wurden die Geräte durch die jährliche Ausschüttung aus der Reichswaldgenossenschaft: rund 28.000 Euro. „Für eine kleine Gemeinde wie uns ist das wie ein Lottogewinn“, betont Stemler. „Ohne dieses Geld könnten wir vieles nicht machen.“ Die Gemeindekasse werde aber auch durch die vielen Helfer aus dem Ort geschont: „Das Ehrenamt hat bei uns Tradition!“

Feuerwehr, Eisverkauf und ein Eulenbiser Unikat

Inzwischen auch wieder beim Brandschutz: Seit 2021 hat Eulenbis wieder eine eigene Feuerwehr, in der sich rund zehn „Floriansjünger“ für die Sicherheit in ihrem Heimatort engagieren. Ihr Domizil ist das „Floriansstübchen“ im ehemaligen Milchhäuschen. Der obere Teil wurde früher als Jugend-, und heute auch als Seniorentreff genutzt. „Die Jugend von damals, sind die Senioren von heute“, scherzt ein Leser. „Praktisch ein Mehrgenerationenhaus“, wirft eine andere Teilnehmerin ein.

Das Floriansstübchen mit Seniorentreff im Obergeschoss. Foto: Leandra Philipp

Am Dorfplatz, der freilich auch gemeinschaftlich gepflegt wird, gönnt sich die Gruppe ein Eis im neuen „Eisbüdchen“: Bezahlt wird die Leckerei „auf Vertrauensbasis“: „Es ist ein Experiment“, sagt Claudia Jung. „Wir hoffen, dass es erhalten bleibt.“ Andere Einkaufsmöglichkeiten gibt es in Eulenbis nicht. Nur das Bäckerauto von Scheidt, das dreimal die Woche Eulenbis mit frischen Backwaren beliefert. „So kriegen wir unsere Brötchen direkt an die Haustür geliefert“, unterstreicht Stemler nicht den Mangel, sondern das Positive an der Situation. „Wir leben gerne hier und sind sehr zufrieden“, meint Theo Dein – ein Gefühl, das alle in der Gruppe ausstrahlen.

Am Dorfplatz gibt es jetzt eine Eis-Truhe. Foto: Leandra Philipp

Und dann treffen wir noch auf ein echtes „Eulenbiser Unikat“, so die Teilnehmer: Erhard Jung, von allen liebevoll „Opa Erhard“ genannt, ist mit 94 Jahren einer von Eulenbis’ ältesten Einwohnern, der sein ganzes Leben hier verbracht hat. „Ja, wo denn sonst?“, sagt Jung und lacht. Mehrere Gedichte über seine Heimat hat der ehemalige Landwirt schon geschrieben und auch ein kleines Heimatmuseum auf seinem Hof eingerichtet. „Das ist Heimatliebe“, bemerkt der ehemalige Ortsbürgermeister Manfred Bügner, der Jung damals kennenlernte, als der ihm half, sein Auto aus dem Graben zu ziehen. „Er war der erste, den ich hier in Eulenbis angetroffen habe und hat sofort und ohne zu zögern geholfen“, erinnert sich Bügner.

Erhard Jung (links) und Manfred Bügner. Foto: Leandra Philipp

Zum Abschluss ein Schnaps

Gut gelaunt geht es in die Gute Stube von Eulenbis; das ebenso riesige wie schmucke und repräsentative Bürgerhaus. „Dass wir als kleines Dorf so ein Bürgerhaus haben, überrascht alle Besucher“, lacht Hausmeister Siegfried Müller. „Aber als es hergerichtet wurde, waren das noch andere Zeiten.“ Das Bürgerhaus entstand aus einem früheren großen Hofgut, das die Gemeinde 1992 gekauft und renoviert hat – freilich wieder mit ganz viel Eigenleistung. „Hätten wir das nicht gemacht, hätten wir jetzt eine Ruine mitten im Ort“, sagt Bügner.

Um die Geschichte der Birne und der Verarbeitung zu Wein, geht es im Beere(n)weinmuseum. Foto: Leandra Philipp

Die Tour endet – wenig überraschend – im Beere(n)weinmuseum, das im Bürgerhaus sein Domizil hat: „Das ist unser Alleinstellungsmerkmal! Mit diesem Spezialmuseum heben wir uns von anderen Gemeinden ab“, betont Gerhard Degen, der den Gästen viel über die Birnen und die alte Tradition, daraus Wein zu machen, erzählt. Natürlich darf nach einem Birnenschnaps auch ein Gläschen „Beerenwein“ nicht fehlen – samt „Warnung von den Risiken und Nebenwirkungen“, die Degen nicht verhehlt: „Wer zu viel davon getrunken hat, traut sich nicht mehr zu husten.“ Ein Eulenbiser Spruch bringe es auf den Punkt: „Beere buff, Hosse uff!“