Die neuen Gästeführungen in der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn sollen sowohl die Natur als auch die Geschichte der Region offenbaren.

Die Idee dazu hat ihren Ursprung in Südtirol, Jürgen Wenzels liebstes Urlaubsziel. „Dort liegen auf den Zimmern Heftchen für die Urlauber mit Tipps zur Erkundung der Gegend“, sagt der Ortsbürgermeister von Enkenbach-Alsenborn. Nach seiner Rückkehr setzte er sich mit seinem Team vom Tourismusbüro zusammen, um über ein mögliches Konzept für den hiesigen Tourismus zu beratschlagen. Nachdem klar war, dass man Gästeführungen anbieten möchte, stellte sich die Frage nach einem geeigneten Gästeführer. Hier brachte Wenzel den ehemaligen Frankensteiner Ortsbürgermeister Eckhard Vogel ins Spiel. Ihn habe Wenzel während dessen Amtszeit als sehr kommunikativ kennengelernt. Naturliebhaber Vogel, seit zwei Jahren pensioniert, aber ehrenamtlich als Wegewart tätig und mit großem Engagement im Einsatz für die Senegalhilfe, musste nicht lange überlegen, um zuzusagen.

Idyllisches Leinbachtal, beeindruckende Mammutbäume, einzigartige Mehlinger Heide, geschichtsträchtige Burgruine Frankenstein, barrierefreier Sonnenweg, der Mönchsweg oder Kelten- und Römerweg befinden sich unter anderem im Angebot. Vogel ist die meisten Routen schon abgelaufen, um für sich ein Konzept zu erstellen. „Ich möchte die schönen Gegenden vorstellen und dabei sowohl auf die Natur wie auch auf die Historie eingehen“, erklärt der Gästeführer. Um auf die Thematik der „Rätselhafte Zeitzeichen“-Routen eingehen zu können, hat Vogel sogar ein Seminar über das Keltentum besucht. Ausgewiesen durch Markierungen mit dem Augensymbol, befinden sich rund um Enkenbach-Alsenborn viele Zeugnisse aus der Kelten- und Römerzeit, darunter Grenzsteine und eine große Ansammlung keltischer Grabhügel.

Führungen für fünf bis 20 Teilnehmer

Dass Jürgen Wenzel nun „sein Heftchen“ für Touristen in der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn in Händen halten kann, dafür zeichnet vor allem Lisa Müller verantwortlich. Die VG-Angestellte vom Team Tourismus hat für die Broschüre die Texte verfasst und bei der Gestaltung mitgewirkt. Zu allen Führungen gibt es eine Kurzbeschreibung, die den Reiz der jeweiligen Route vermitteln soll – sei es die spirituelle Gesinnung auf dem Lebenspfad, Kulturgeschichte auf der Burgruine Frankenstein oder Natur pur im Glasbachtal. Gleichzeitig sind die Streckenlänge, Dauer, Treffpunkt, Preise und die kompletten Termine von April bis Oktober notiert. Die Führungen werden für fünf bis 20 Teilnehmer angeboten. Für alle Touren ist Rucksackverpflegung empfohlen, da sie ohne Einkehr sind. Vogel wird neben so manchen interessanten Details aber auch Insider-Tipps für Leib und Wohl nach der Führung weitergeben.