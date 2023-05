Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es tut sich wieder was in der „Klangwerkstatt“ in Alsenborn. Sieben Profi-Musiker arbeiten unter der Leitung von Michael Gärtner an einem neuen Projekt: „Riesling Böhmische“ nennen sie die Bläser-Formation.

Während andere ans Aufgeben denken, entwickeln sechs Berufsmusiker um Initiator Michael Gärtner mitten in der Corona-Krise ein neues Projekt. Spaß und Stimmung soll es