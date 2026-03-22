Ein frühzeitiges Nikolausgeschenk gab es kürzlich für die Freiwillige Feuerwehr in Hauptstuhl. Von den Plänen für die neue Wache profitieren auch Festbesucher.

Der Landstuhler Verbandsgemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung die Entwurfsplanung für eine neue Feuerwache in Hauptstuhl abgesegnet. Die neue Wache soll, so zumindest der Bauzeitplan der Architekten, am 6. Dezember kommenden Jahres ihrer Bestimmung übergeben werden soll. Rund 1,7 Millionen Euro hat die Verbandsgemeinde für das Neubauprojekt veranschlagt, finanziert werden soll es aus Mitteln aus dem neuen Sondervermögens „Bildung, Klima und Infrastruktur“ des Landes Rheinland-Pfalz. Aus dem bekommt die VG aller Voraussicht nach rund 14,8 Millionen Euro.

Wie Peter Degenhardt, Bürgermeister der Verbandsgemeinde, erläuterte, entspricht die Hauptstuhler Feuerwache in gleich mehrfacher Hinsicht nicht mehr den zeitgemäßen Anforderungen an ein Feuerwehrhaus. Nicht nur, dass es der Feuerwehr an Raum für ihre Ausrüstung mangele, auch die sanitären Anlagen seien mittlerweile sehr in die Jahre gekommen und seien zudem noch ausgelegt auf eine Zeit, in der die Freiwillige Feuerwehr nur aus Männern bestand. Geplant ist, so der Bürgermeister, die neue Feuerwache in unmittelbarer Nachbarschaft des derzeitigen Standorts in der Kaiserstraße zu errichten. Durch diese Vorgehensweise könne die alte Feuerwache so lange in Betrieb bleiben, bis das neue Domizil bezugsfertig sei und werde anschließend abgerissen.

Rückseitige Toilette für Dorffeste

„Wir haben die neue Feuerwache so kompakt geplant, dass die Hauptstuhler nicht allzu viel von ihrem Kerweplatz einbüßen müssen“, sagte Degenhardt. Auch das neue Feuerwehrhaus bekomme Stellplätze für zwei Feuerwehrfahrzeuge, die allerdings groß genug seien, um auch moderne Feuerwehrautos unterbringen zu können. Neben getrennten sanitären Anlagen für Frauen und Männer erhalte der Neubau einen Schulungsraum, erstmals auch ein Büro für den Wehrführer und ausreichend Stauraum für die Gerätschaften der Wehrleute. Die komplette Haustechnik soll ihren Platz unter dem Flachdach, das nicht nur begrünt, sondern auch mit einer PV-Anlage versehen wird, berichtete Degenhardt. Das Gebäude selbst sei eher „robust und funktional“ geplant und entspricht somit den späteren Verwendungszweck, betonte der Bürgermeister.

In Absprache mit der Ortsgemeinde Hauptstuhl, die der VG das Grundstück für den Neubau zur Verfügung stellt, werde die Feuerwache an der Rückseite eine weitere Toilettenanlage erhalten, die nur von außen zugänglich ist und die bei Dorffesten auf dem Kerweplatz genutzt werden könne. Degenhardt hofft, dass nach der Planannahme, die einstimmig und ohne eine wesentliche Wortmeldung erfolgte, die Bauabteilung bei der Kreisverwaltung die Baugenehmigung schnellstmöglich erteilt, um dem ambitionierten Bauzeitenplan gerecht werden zu können – und freilich auch, um den besonderen Einweihungstermin einzuhalten. Zu den Kosten führte der Bürgermeister aus, dass man das Glück habe, recht frühzeitig in die Planung einzusteigen. Er habe mit Bürgermeisterkollegen gesprochen, die aktuell ähnlich dimensionierte Feuerwehrhäuser planten, allerdings mit Kosten von mehr als drei Millionen Euro.