Die Gemeinde Erzenhausen will die Fenster im Mehrzweckhaus erneuern. Die bestehenden Kunststofffensterelemente sind nach rund 30 Jahren verblasst und teilweise verzogen, der Wärmeschutz ist nicht mehr zeitgemäß. Der Tausch der 16 Fenster, zwei Haustüren und zwei Garagentore wird laut Verwaltung rund 58.000 Euro kosten. Wie Ortsbürgermeister Andreas Jahnke mitteilt, hat der Rat die Verwaltung beauftragt, die notwendigen Mittel in den Haushalt 2027 einzustellen und zu prüfen, ob Förderungen möglich sind.