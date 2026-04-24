Jessica Schäfer ist die neue Försterin des Forstreviers Kiefernkopf, das zum Forstamt Otterberg gehört. Begeistert ist sie von dem Interesse und Engagement vor Ort.

Das etwa 1800 Hektar große Revier Kiefernkopf des Forstamtes Otterberg zieht sich enorme 25 Kilometer in die Länge. Es reicht vom Nordwesten des Kreises Kaiserslautern, von der saarländischen Grenze im Westen bis zur Eulenkopfwarte im Osten. Im Süden begrenzen ungefähr die A6 und die Air Base das Revier. Im Norden verläuft das Revier entlang der Kreisgrenze über den Springer Berg und den Windpark in Reichenbach-Steegen. Schon diese Dimensionen sind eine Ansage für die 28-jährige Försterin Jessica Schäfer. Seit Oktober des vergangenen Jahres gehört sie dem Team des Forstamtes Otterberg an. Seit Anfang dieses Jahres verantwortet sie das Revier Kiefernkopf, das sich auch durch seine zahlreichen Gemeindewälder auszeichnet.

„Eines steht für mich schon jetzt fest: Im Revier Kiefernkopf wird es garantiert nie langweilig. Im Vergleich zu meinem Anwärterjahr im reinen Staatswald ist vieles anders – und genau das macht für mich den besonderen Reiz aus“, erzählt die aus Pirmasens-Winzeln stammende Försterin.

Unterschiedliche Wälder sorgen für Abwechslung

Die Wälder im Revier seien sehr vielfältig und sie sei für 17 überwiegend kommunale Forstbetriebe in den Verbandsgemeinden Bruchmühlbach-Miesau, Ramstein-Miesenbach und Weilerbach zuständig, darunter auch der Stadtwald Ramstein-Miesenbach – eine „spannende und verantwortungsvolle Aufgabe“, wie die Försterin sagt.

Schäfer, die vor ihrem forstwirtschaftlichen Studium in Göttingen zunächst eine Ausbildung zur Forstwirtin am Forstamt Westrich absolvierte, kehrte nach dem Studium in die Pfalz zurück. Sie verbrachte ihr Anerkennungsjahr am Forstamt Wasgau, bevor es sie im Herbst des vergangenen Jahres ans Forstamt Otterberg verschlug.

Austausch mit Menschen bereichert

„Ich wollte nie woanders leben und arbeiten als hier in der Pfalz“, sagt Schäfer. Denn sie liebt ihre Heimat und genießt die enge Verbundenheit der Menschen mit ihrem Wald. „Ob bei Pflanzaktionen oder bei Waldbegängen, das Interesse und das Engagement vor Ort sind deutlich spürbar“, so die Försterin. Der direkte Austausch mit den Menschen in ihrem Revier sei eine Bereicherung. Sie sieht es zudem als wichtigen Teil ihrer Arbeit an, Rede und Antwort zu stehen – ob Brennholzkunden oder Spaziergängern, die ihr im Wald begegnen.

„Insgesamt freue ich mich sehr darauf, das Revier gemeinsam mit den Gemeinden weiterzuentwickeln und die Wälder zukunftsfähig aufzustellen“, sagt Schäfer. Sie fühlt sich gut im Revier Kiefernkopf angekommen. Die junge Försterin aus Pirmasens lebt für ihren Job, egal, ob sie sich um Erntemaßnahmen, den Bereich Brennholz oder die Verkehrssicherung an Bahngleisen und Straßen kümmert. Auch eine weitergehende Anpassung der Bestände an den Klimawandel durch das Einbringen weiterer Baumarten gehört zu ihren Aufgaben.