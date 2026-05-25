In Weilerbach ist eine neue DHL-Packstation in Betrieb gegangen. Der Automat steht in der Europastraße 3 beim Lidl-Markt und verfügt über 66 Fächer. Kundinnen und Kunden können dort rund um die Uhr Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken.

Nach Angaben von DHL handelt es sich um eine solarbetriebene Packstation. Sie wird per Smartphone bedient und kommt ohne Display aus. Für den Empfang an der Packstation ist die Post-&-DHL-App nötig. Die Anmeldung für den Service ist online möglich.