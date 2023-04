Das Geländer ist auf der einen Seite abgesperrt, auf dem Boden deckt offenbar Stahlblech schadhafte Stellen ab: Dass die Holzbrücke an der Otterberger Stadthalle marode ist, erkennt auch der Laie. Sie soll erneuert werden.

Die Brücke sei in einem „sehr schlechten Zustand“, stellte Martina Stein im Otterberger Stadtrat fest. Die Stadtbürgermeisterin verwies darauf, dass der Zustand des Bauwerks im vergangenen Jahr unter die Lupe genommen wurde. Mit 4,0 ergab die Prüfung keine gute Note, was den mangelnden optischen Zustand und die schlechte Beschaffenheit der Konstruktion bestätigt habe. „Die Planungsleistungen zum Neubau sollen nun ausgeschrieben werden“, meinte Stein. Für Herbst ist dann laut Verwaltung vorgesehen, einen Zuschussantrag zu stellen.

Der Stadtrat beschloss jetzt, dass die Brücke künftig auch befahrbar bis zu einem Gewicht von 2,5 Tonnen sein soll – auch in Hinblick auf eine mögliche Sanierung der Stadthalle. Zudem mache dies deren Nutzung einfacher, wenn beispielspielsweise Geschirr für Großveranstaltungen angeliefert werde. Auch die Pflege des Grundstücks, werde erleichtert, meinte Stein: „Momentan ist das extrem aufwendig, es muss alles getragen werden, weswegen die Pflege nicht so mit Nachdruck betrieben wird.“ Noch nicht klar ist, aus welchem Material die künftige Brücke bestehen wird. Damit Autos darauf unterwegs sein können, käme eine Stahlbetonfertigteil- oder eine Stahlkonstruktion in Frage. Die Auswahl soll erst getroffen werden, wenn die jeweiligen Kosten ermittelt wurden.