Die neue Brücke über den Frankelbach beim Grubenhof ist fertig, der Verkehr rollt. Der Ersatzneubau der Brücke hat auf Gesamtkosten in Höhe von rund 750.000 Euro verursacht, von denen der Landkreis Kaiserslautern 25 Prozent trägt. Dies geht aus einer Mitteilung der Kreisverwaltung hervor. In den Kosten enthalten ist demnach auch die temporäre Umleitungsstrecke, die während der Bauzeit eingerichtet werden musste, da die Kreisstraße 27 die einzige Zufahrt nach Frankelbach darstellt.

Bei der Einweihung waren neben Landrat Ralf Leßmeister (CDU) auch Baudirektor Volker Priebe vom Landesbetrieb Mobilität (LBM), Staatssekretär Andy Becht (FDP) sowie Gerd Schäfer vom Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz nach Frankelbach gekommen.

Baudirektor Priebe erläuterte, dass die bisherige Brücke zwar nicht marode gewesen sei, jedoch den heutigen Belastungsanforderungen nicht mehr standgehalten habe. Mit dem Neubau sei nun auch die Nutzung durch schwere Lastkraftwagen möglich.

Staatssekretär Becht hob die Bedeutung einer leistungsfähigen Infrastruktur hervor, insbesondere im ländlichen Raum von Rheinland-Pfalz. Landrat Leßmeister hob die gute Zusammenarbeit zwischen LBM, den Verbandsgemeinden und der Kreisverwaltung hervor. „Brücken verbinden – im wörtlichen wie im übertragenen Sinn. Sie schaffen Wege, sichern Mobilität und stärken den Zusammenhalt. Und dies im Besonderen hier in Frankelbach, da die Brücke die einzige Zuwegung in die Ortsgemeinde darstellt“, so Leßmeister. „Umso wichtiger war es, hier in eine nachhaltige und zukunftsfähige Lösung zu investieren.“