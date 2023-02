Für die einen wird es teurer, für die anderen günstiger: Mit Beginn des Schuljahres 2023/2024 ändern sich die Betreuungskosten an den Grundschulen in der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg. Das beschloss der Verbandsgemeinderat. Momentan gibt es noch zwei unterschiedliche Entgelte: Für die Betreuung an der Otterberger Grundschule zahlen die Eltern 2,75 Euro pro fünf Minuten, für eine Stunde sind so 33 Euro im Monat fällig. Die Angebote an den Grundschulen in Katzweiler, Mehlbach, Niederkirchen, Olsbrücken, Otterbach und Schallodenbach sind dagegen günstiger. Der Beitragssatz liegt hier bei 2,45 Euro, bei einer Stunde demnach bei 29,40 Euro im Monat. Das hängt mit der Form der Betreuung in Otterberg zusammen, die die AQA, die gemeinnützige Gesellschaft für Ausbildung, Qualifizierung und Arbeit des Arbeiter-Samariter-Bundes, im Rahmen eines Kooperationsvertrages übernommen hatte. Der Vertrag sei nun aber gekündigt worden, führte Bürgermeister Harald Westrich im Verbandsgemeinderat aus. Die Beiträge sollen jetzt vereinheitlich werden. Künftig sind an allen Grundschulen 2,65 Euro pro fünf Minuten fällig, für eine Stunde also 31,80 Euro im Monat.