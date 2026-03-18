Das Modehaus Spielmann in Ramstein ist seit vielen Jahrzehnten eine Institution. Jetzt gibt es einen Besitzerwechsel. Das sind die Nachfolgerinnen.

Loszulassen ist nicht einfach, insbesondere, wenn man viel Herzblut für etwas gelassen hat. Diese Erfahrung muss gerade Karl-Lorenz Spielmann machen. Mehr als drei Jahrzehnte lang hat er das Modehaus Spielmann in Ramstein geführt. Ein familiengeführtes Geschäft, das für viele Menschen in Ramstein und Umgebung zu einer Institution und festen Anlaufstelle geworden ist, wenn es um Mode geht.

Etwas einfacher fällt es ihm, weil er das Geschäft zukünftig in guten Händen weiß. Seine beiden Nachfolgerinnen stehen seit einiger Zeit fest – und wurden auch schon ins Unternehmen eingearbeitet. Nora Pletsch und Katharina Harig, zwei Schwestern aus Weltersbach, übernehmen das Modehaus ab dem 6. Februar.

Das sind die Nachfolgerinnen

Nora Pletsch und Katharina Harig sind „im Schuhkarton geboren und im Einzelhandel groß geworden“, wie Nora, die jüngere der beiden Schwestern, sagt. Das liegt daran, dass ihre Eltern mit dem Schuhhaus Pletsch in Landstuhl ein Schuhgeschäft haben, das die Mutter der beiden bis zum heutigen Tag führt.

Für Nora führte ihr Weg nach der Schule nach Nagold, eine Kleinstadt südwestlich von Stuttgart. Dort absolvierte die heute 30-Jährige ein duales Studium zur Textilbetriebswirtin. „Ich habe mich bewusst für die Mode- und Schuhbranche entschieden, weil ich da Fuß fassen wollte“, sagt Nora Pletsch heute rückblickend. Anschließend zog es sie ins Rheinland. Bei dem Modeunternehmen Street One arbeitete sie acht Jahre lang als District-Managerin in Köln und in der Modehauptstadt Düsseldorf. Nach ihrer Zeit in Nordrhein-Westfalen zog es Nora Pletsch zurück nach Baden-Württemberg. Sie arbeitete fortan in Stuttgart und hatte vor allem im Karlsruher Raum ihren Kundenstamm.

Katharina Harigs Weg in die Modebranche hingegen ist etwas untypischer. Sie ist die ältere Schwester, 32 Jahre alt, eigentlich gelernte Goldschmiedin. In diesem Beruf konnte sie aber nie wirklich Fuß fassen, wie sie selbst sagt. Deshalb absolvierte sie anschließend noch eine Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau und arbeitete parallel dazu im Geschäft ihrer Mutter in Landstuhl. „Ich wollte mich beruflich noch mal verändern.“ Nach ihrer Elternzeit startete die zweifache Mutter im Modehaus Spielmann – zusammen mit ihrer Schwester. Dort fanden beide Schwestern, die sich sehr nahe stehen, nun auch beruflich zusammen. Von nun an führen sie das Geschäft gemeinsam.

Mit bewährten Methoden zum Erfolg

Was bedeutet das für treue Kunden des Modehauses? Erst einmal gar nicht so viel. Denn Nora Pletsch und Katharina Harig vertrauen auf Bewährtes. Das Modehaus soll in seiner jetzigen Art und Weise weitergeführt werden: „Es ist das Alleinstellungsmerkmal und der Grund, warum die Kunden hierher kommen“, stellt Nora Pletsch klar.

Trotzdem gibt es auch Punkte, an denen die beiden zukünftig. ansetzen möchten. „In den vergangenen Jahren sind wir bei Social Media schon aktiv geworden. Seitdem meine Schwester und ich im Unternehmen sind, haben wir versucht, noch mal neue Ideen und neue Anhaltspunkte reinzubringen“, sagt Katharina Harig. In Zukunft soll genau das aber noch intensiver betrieben werden. Ebenfalls fest steht, dass die zweite Filiale des Modehauses im Edeka in Ramstein bestehen bleibt.

Ob sie das Schuhgeschäft ihrer Mutter in der Ludwigstraße in Landstuhl irgendwann weiterführen wollen, ist hingegen noch nicht klar. Erstmal wollen sich die beiden Schwestern voll und ganz auf das Modehaus Spielmann in Ramstein fokussieren. Eine große Aufgabe. Die Schwestern setzen dabei auf ihre gute Chemie untereinander. „Wir ergänzen uns gut“, sagt Nora, die Jüngere. Zudem seien sie nicht nur Schwestern, sondern auch beste Freundinnen. Ideale Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.