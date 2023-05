Nachdem die Sanierung des Freizeitbads Azur in Ramstein-Miesenbach wegen fehlender Fördergelder des Landes ins Stocken geraten ist, nimmt der Träger des Bads, die Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach, einen neuen Anlauf.

Bis Ende Mai wird laut Bürgermeister Ralf Hechler (CDU) über eine neue, etwas „abgespecktere“ Planungsvariante beraten. Diese komme etwas günstiger, als die Sanierungspläne von vor vier Jahren, für die seinerzeit rund 20 Millionen Euro veranschlagt worden waren. Im Juni wolle die VG-Spitze dann mit den neuen Plänen zur Landesregierung nach Mainz fahren, um über Fördermittel zu reden. „Das geschieht parteiübergreifend“, betont der VG-Chef. So habe Landtagsabgeordneter Marcus Klein (CDU), der auch Erster Beigeordneter der VG ist, den SPD-Landtagsabgeordneten Daniel Schäffner eingebunden.

Das Bad sei marode. Nach 33 Jahren Dauerbetrieb, in denen über sieben Millionen Besucher durchgeschleust worden seien, „ist es jetzt technisch und energetisch am Ende“. Das betreffe sowohl die Anlagen, die für den Schwimmbadbetrieb notwendig sind, als auch die Gebäudehülle, betont Hechler. Zuletzt musste das Bad im März wegen eines Defekts an der Abluftanlage für ein paar Tage geschlossen bleiben. Kurz darauf gab es weitere schlechte Nachrichten: Der Freibadbereich bleibt in diesem Sommer geschlossen, weil das Becken dort undicht ist.