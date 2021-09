Für die Erschließung des Neubaugebietes „Langenäcker“ erhebt die Ortsgemeinde Kottweiler-Schwanden Vorausleistungen auf die Erschließungsbeiträge. Das beschloss der Gemeinderat am Donnerstag in seiner Sitzung.

Wie Ortsbürgermeisterin Gabriele Schütz (FWG) berichtete, wird der Straßenbau wesentlich günstiger als geplant. Die Ortsgemeinde habe nämlich günstigere Angebote erhalten, als zunächst angenommen. Die Fahrbahn mit Bürgersteig kostet demnach 364.596 Euro. Für die Berechnung der Beiträge werden 36.459 Euro Gemeindeanteil abgezogen, so dass 328.137 Euro auf die Anlieger umgelegt werden. Die Summe der beitragspflichtigen Fläche betrage 17.145 Quadratmeter betragen. Der Erschließungsbeitrag beträgt somit pro Quadratmeter gewichteter Grundstücksfläche 19,14 Euro. Der Vorausleistungsbetrag soll in Höhe des voraussichtlichen endgültigen Erschließungsbeitrags erhoben werden, so der einstimmige Beschluss.

Die CDU stieß an, Überlegungen anzustellen, was mit dem Anfangsteil der Straße geschehen soll. Für das gleiche Gebiet wurde beschlossen, der Pfalzwerke Netz AG den Auftrag für die Errichtung der Straßenbeleuchtung für 22.944 Euro zu erteilen.

Noch im Rat

Für 1987 Euro lässt die Gemeinde von einer Firma aus Nanzdietschweiler ein Baumkataster aufstellen. Insgesamt handelt es sich um 140 Bäumen die auf gemeindeeigenen Grundstücken im Ort stehen, die kontrolliert werden. Dies sei aufgrund der Verkehrssicherheit erforderlich, so Schütz.