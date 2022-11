Nördlich der evangelischen Kindertagesstätte macht die Kirchtalstraße einen leichten Bogen. Westlich davon soll ein Neubaugebiet mit 17 Parzellen entstehen.

Das Plangebiet sieht für das südliche Ende einen Erweiterungsbau für die Kita vor. Stadtplaner Hans-Werner Schlunz vom Büro WVE stellte den Ratsmitgliedern auf ihrer Sitzung am Dienstagabend den Entwurf vor. Am zukünftigen Erweiterungsbau der Einrichtung hat laut Plan auch die Straße ihren Anfang, die in das neue Baugebiet führen soll. Dem Talgelände in nördlicher Richtung folgend biegt sie leicht nach Westen hin ab. Links und recht davon werden die Bauplätze liegen, die im Durchschnitt etwa 500 Quadratmeter groß sind. „Mit Schreiben vom 14. März 2022 wurden die Behörden und Träger öffentlicher Belange an der Aufstellung des Bebauungsplanes ,Kirchtal’ beteiligt“, teilte Schlunz mit. Bis heute seien insgesamt 25 Stellungnahmen eingegangen. Allerdings hätten die Planungen nicht wesentlich geändert werden müssen.

Guter Hochwasserschutz

Ausdrücklich wies Schlunz darauf hin, dass mit dem nun vorliegenden Entwurf „die Hausaufgaben der Ortsgemeinde in Sachen Hochwasserschutz“ erledigt werden könnten. Bedingt durch die Tallage des Planungsgebietes sei es erforderlich gewesen, eine groß dimensionierte Entwässerungsmulde an der westlichen Flanke der zukünftig erweiterten Kindertagesstätte anzulegen. Diese habe vom Fassungsvermögen her die Fähigkeit zur Aufnahme einer Oberflächen-Wassermenge, die weit über das hinausgehe, was von Seiten der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd als hinreichender Hochwasserschutz schon lange gefordert worden sei.

Darüber hinaus schreibe der künftige Bebauungsplan auch für die einzelnen Bauherren vor, dass sie auf ihren Anwesen zum Hochwasserschutz beitragen müssten. Die dafür vorgesehenen Maßnahmen bestünden vor allem in einer Dachbegrünung und dem Einbau von Zisternen, die vorübergehend eine bestimmte Menge an Regenwasser speichern müssten. Die Ratsmitglieder stimmten durchweg ausnahmslos der Würdigung der Eingaben zu, die das Büro vorgeschlagen hatte. Darüber hinaus votierte der Rat auch einstimmig für die Annahme des Planentwurfs sowie für dessen erneute öffentliche Auslage.