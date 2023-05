Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Projekt „Matschberg“ geht in die nächste Phase: Einstimmig vergab der Rat einen Auftrag zum Neubaugebiet in Niedermohr an ein Ingenieurbüro.

Für rund 41.230 Euro wird das Büro die Verkehrsanlagen für dieses Objekt planen. Generell liegt der Haushalt von Niedermohr, der Ausgaben in Höhe von 392.220 Euro vorsieht,