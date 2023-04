Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ), Tagespflege und Servicewohnen: Das sind die drei Bausteine, mit denen Bann gewährleisten will, dass ältere Einwohner keinen Platz in einem entfernten Pflegeheim suchen müssen. Wie das aussehen soll, stellten Patrick Busch und Kerstin Rudat vom Büro KAIR bei einer Bürgerinformation am Mittwochabend vor.

Investor sei die Firma BLM (Buch Leis und Meyer). Im alten Ortskern an der Sickinger Straße und der Hauptstraße hat die Gemeinde Grundstücke erworben, um das Vorhaben zu realisieren.