Die Liebe führt häufig Menschen aus verschiedenen Welten zusammen. So auch die rumänisch-ungarische EU-Bürgerin Orsolya Ketesdi (35) und den US-Amerikaner Joshua Bush (37). Die beiden lernten sich in Rumänien kennen. Nach einem „Probebesuch“ ihrerseits in Landstuhl im Juli stand fest, dass Ketesdi ab Ende Oktober ihren Wohnsitz in die Sickingenstadt verlegt.

„Es fällt mir leicht, mich in fremde Welten hineinzufinden“, sagt die junge Frau. Das war bei ihrer früheren Arbeit – zehn Jahre arbeitete sie als Flugbegleiterin