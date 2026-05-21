Bei einer Feierstunde am Freitag hat Landrat Ralf Leßmeister im Sitzungssaal der Kreisverwaltung Kaiserslautern 24 neue Staatsbürger aus zwölf Nationen willkommen geheißen.

Mit der Übergabe der Einbürgerungsurkunden erhielten die 24 Anwesenden offiziell auch die deutsche Staatsangehörigkeit, besitzen damit künftig zwei Pässe. Gleich zu Beginn des Festakts unterstrich Leßmeister, dass die Einbürgerung nicht nur ein formaler Akt, sondern vor allem Ausdruck gesellschaftlicher Teilhabe ist. „Bringen Sie sich ein in unserem Landkreis. Nutzen Sie die Möglichkeiten, die sich hier bieten, sich ehrenamtlich, bei Vereinen, Initiativen oder politischen Prozessen zu engagieren und die Zukunft vor Ort zu gestalten. Das stärkt uns als Gesellschaft und macht uns widerstandsfähiger“, ermutigte er die Gäste.

Auch vier Amerikaner dabei

So vielfältig wie die Herkunftsländer der Neubürger sind auch ihre Lebensgeschichten: Viele von ihnen sind bereits seit Jahren oder Jahrzehnten im Landkreis. Sie sind aus unterschiedlichen Gründen nach Deutschland gekommen – mal der Liebe oder des Berufs, mal des Studiums oder der Zukunftsperspektiven wegen. „Ich fühle mich den Menschen und der Kultur hier verbunden und wollte es nun offiziell machen“, beschreibt eine Frau ihre Motivation, sich mit der Einbürgerung zur neuen Heimat zu bekennen.

Sechs der neuen Staatsbürger stammen aus der Türkei, vier aus den USA, drei aus Polen, jeweils zwei aus Bosnien-Herzegowina und den Philippinen sowie je eine Person aus der Ukraine, aus Thailand, Algerien, Russland, Tansania und Armenien sowie aus dem Kosovo. Die Altersspanne reicht dabei von einem bis 66 Jahre.