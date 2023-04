Das Natursport Opening Pfälzerwald steigt am Sonntag, 30. April, am Haus der Nachhaltigkeit in Johanniskreuz. Von 10 bis 18 Uhr gibt es zahlreiche Angebote für die ganze Familie rund um den Outdoor Sport.

Veranstaltet von Landesforsten Rheinland-Pfalz und der Zentrum Pfälzerwald Touristik präsentieren sich Vereine, Institutionen und freie Anbieter rund um das Haus der Nachhaltigkeit. „Bei Musik, Unterhaltung und kulinarischen Besonderheiten sportlich selbst aktiv werden, Neues testen, Trends und Tipps kennenlernen, Natur als Rückzugsort erleben und den Auftrag zur Bewahrung des einzigartigen Biosphärenreservats Pfälzerwald erfahren – das alles gibt es in Johanniskreuz an einem einzigen Tag“, versprechen die Veranstalter. Zum Auftakt können sich Teams bei den „NaturSportSpielen“ miteinander messen. Dabei müssen verschiedene Stationen bewältigt und Punkte gesammelt werden. Sportliches Geschick und Wissen rund um Wald, Natur und Forstwirtschaft sind gefragt. „Die NaturSportSpiele sollen Spaß und Lust machen, sich im Freien zu bewegen. Wir möchten aber auch ins Bewusstsein rufen, dass die Leute ihren Sport achtsam und rücksichtsvoll ausüben. Sowohl gegenüber anderen Nutzergruppen, aber auch gegenüber der Natur“, so die Veranstalter.

Info

Weitere Infos gibt es im Internet auf www.zentrum-pfaelzerwald.de/natursport-opening.html.