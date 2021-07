Beim Insektensommer, einer Zählaktion des Naturschutzbundes (Nabu), ist der asiatische Marienkäfer im Juni ganz vorne gelandet. Vom 6. bis zum 15. August wird wieder gezählt. Michael Schröder vom Nabu Weilerbach sagt: Jeder kann mitmachen.

Laut dem Ministerium für Umwelt- und Naturschutz sind in Deutschland etwa 48.000 Tierarten nachgewiesen, darunter mehr als 33.000 Insektenarten. Sie alle kennen dann wohl eher nur die absoluten Experten. Nun soll aber auch der Laie Insekten zählen? Nun gut: Was sechs Beine und einen eingekerbten Körper hat, gilt als Insekt. Dass Bienen, Käfer, Schmetterlinge, Libellen, Heuschrecken, Ameisen, Zikaden und Fliegen Insekten sind, ist auch nicht wirklich unbekannt. Aber draußen sein und die Tiere genau bestimmen? Welche Hummel hat da gerade gebrummt, ist es die Honigbiene oder doch eine Wildbiene und welcher Käfer ist da gerade vorbei marschiert, welche Fliege vorbei gekommen? Das ist nicht leicht zu erkennen, aber darum geht es dem Nabu auch gar nicht. Jedes Insekt zählt, lautet hier die Devise.

Mitmach-Aktion für jeden

„Die Nabu-Aktion zum Insektensommer mit der Bitte an die Menschen, Insekten zu zählen und die Ergebnisse zu melden, ist als Mitmach-Aktion für jeden konzipiert“, macht Michael Schröder, Vorsitzender im Nabu Weilerbach deutlich, dass man kein Insektenkenner oder gar -spezialist sein müsse. Zudem sei die Aktion keine Studie mit genauem wissenschaftlichem Profil. „Es ist eine Ergänzung zu Untersuchungen, bei denen eine Handvoll Wissenschaftler nach strengen Methoden versucht, die Veränderungen in der Insektenwelt zu erfassen und zu dokumentieren“, so Schröder, der zudem sicher ist, dass zumindest das Wort „Insektensterben“ in der breiten Öffentlichkeit angekommen ist.

Der Naturschützer sieht bei der Zählaktion ohnehin etwas ganz anderes im Vordergrund stehen. Wer anfange, sich im Haus, im Garten oder in der Wiese beim Spaziergang die Insekten näher anzusehen, entdecke eine faszinierende Vielfalt. Mit Hilfe eines kleinen Bestimmungsbüchleins oder einer Bestimmungs-App auf dem Handy könne man die meisten Insekten zumindest grob einordnen. So werde ein Vorhang zur Seite gezogen, hinter dem sich die Insekten-Welt auftue, von der viele bisher nur vom Hörensagen etwas wussten. „Dieses Erlebnis, dass die Natur anfängt, einem ihre Geheimnisse zu offenbaren, ist für viele mit einem echten Blickwechsel verbunden, mit einer ganz neuen Einstellung zur Natur und mit einer Faszination, die nicht mehr loslässt“, ist Schröder überzeugt.

Insekten wertschätzen lernen

Aus bisher eher lästigen Sechsbeinern, die maximal zum Erschlagen gut waren, würden auf diese Weise Lebewesen, die man kenne und wertschätze. Man freue sich, wenn man ihnen begegnet – und je mehr man über sie wisse, desto mehr nehme das Staunen zu. Der Gedanke, wie man etwa mit blühendem Garten und Insektenhotel den Sechsbeinern etwas helfen könne, komme dann ganz von alleine.

„Kinder muss man nicht lange bitten, wenn man ihnen am Rande einer Wiese Kescher, Becherlupe und ein Insektenbuch für Kinder in die Hand gibt. Einfangen, anschauen und vergleichen – und dann wieder in die Freiheit entlassen. Da sind Kinder gerne dabei“, rät Schröder dazu, sich beim Insektenzählen von kindlicher Neugier anstecken zu lassen. Auch könne es bereichernd sein, seine Beobachtungen in der Plattform Naturgucker einzugeben und dort zu sehen, was andere eingegeben haben. Die Naturgucker-Community habe inzwischen mehr als 100.000 aktive Mitglieder, die ihre Naturbeobachtungen in dieser Art „Natur-Tagebuch“ erfassen.

Bereichernde Naturerlebnisse

Beim Insektensommer, der in diesem Jahr bereits zum vierten Mal stattfindet, geht es dem Nabu ums unkomplizierte Mitmachen, ums Kennenlernen und am Ende um bereichernde Naturerlebnisse. Bei der ersten Zählaktion des Jahres (Mitte Juni) wurde der asiatische Marienkäfer vor der Steinhummel und der Hainschwebfliege am häufigsten entdeckt.

Info

Die nächste Zählaktion findet vom 6. bis 15. August statt. Mehr dazu gibt es im Internet. Dort finden sich auch Bestimmungshilfen sowie eine kostenlose Web-App „Nabu Insektensommer“.