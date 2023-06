Wenn Kinder auf Wald, Wiese, Pferde und Musik treffen, dann ist wieder „Naturmusik“ angesagt. Zum fünften Mal fand auf dem Pappelhof in Schneckenhausen das Projekt statt. Diesmal sogar mit vielen Instrumenten.

Mehr als 20 Kinder sitzen vergnügt im Wald und musizieren. Viele haben tatsächlich zum ersten Mal eine Geige oder eine Posaune in der Hand. Die große Symphonie erklingt hier nicht. Das erwartet aber auch keiner. Sie wollen Spaß haben, etwas Neues lernen, kreativ sein und etwas mit den Händen tun. Das dürfen sie alles. Dafür sorgen Susanne Zimmermann-Punstein, David Punstein und die Helfer im Team. Zu ihnen gehören wie selbstverständlich auch Pferde, die in den vergangenen Tagen immer an der Seite der Kinder waren. Geritten wurde auch. Das war aber nur ein Teil der mehrtägigen Ferienfreizeit „Naturmusik“. Kunst im Wald schaffen – natürlich solche, die wieder von alleine verschwindet oder wieder abgebaut wird. Das beschäftigte die Kinder ziemlich. Das Herrichten eines „Musikzimmers“ mitten im Wald mit umgefallenen Bäumen als Bänken stand auf dem Programm. Ein Barfußpfad wurde angelegt, mit Fingerfarben gemalt – und dann war da noch die selbstgebaute Wippe aus totem Holz und Schnur. Es geht immer mehr als man denkt, merkten die Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren. So auch bei der Musik. Ob Blockflöte, Querflöte, Glockenspiel, Trompete, Posaune, Geige, Cello oder Percussion: Berührungsängste gab es nicht. Das kleine Orchester war voller Elan im Wald am Start.

Mit allen gemeinsam musiziert

„Durch die Kooperation mit dem Musikverein Schneckenhausen und der Bläser- und Streicherklasse der Waldorfschule Otterberg konnten wir auf viele Instrumente zurückgreifen“, berichtet Musikdozent und Chorleiter David Punstein, dass es erstmalig möglich war, mit allen Kindern gemeinsam zu musizieren. Dazu hat er – passend zu jedem Kind und seinem Instrument – kleine Teile zum Mitspielen eines über die Bluetoothbox laufenden Songs geschrieben.

Seit fünf Jahren läuft das übers Land im Rahmen der Programme „Kultur macht stark“ und „Bündnis für Bildung“ geförderte Projekt „Naturmusik“. Durch die Emmerich-Smola-Musikschule, die Musikakademie Kaiserslautern, Susanne Zimmermann-Punstein und David Punstein vom Pappelhof ins Leben gerufen, nimmt es jedes Jahr mehr Fahrt auf.