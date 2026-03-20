Begleitet von den Otterberger Amphibienfreunden konnten Kaiserslauterer Kita-Kinder Artenschutz live erleben. Was die Kinder bei der Führung über Frösche und Kröten lernten.

Eine lärmende Kinderschar begrüßte Lieselotte Barthen von den Otterberger Amphibienfreunden am Montagmorgen auf dem Parkplatz des Otterberger Schwimmbads. Die Kinder der Kaiserslauterer Wipo-Wichtel-Kindertagesstätte waren zu dem Treffpunkt für die b Amphibienführung gekommen – wie bereits im vergangenen Jahr nutzten sie den Beginn der Laichzeit für das Erlebnis in der Natur. Träger der integrativen Kita, die sich auf dem Betriebsgelände der Wipotec GmbH befindet, ist die Lebenshilfe Kaiserslautern.

Organisiert hatte den Outdoor-Unterricht die Mutter eines der beteiligten Kinder. Zwei Mädchen und fünf Jungen im Alter von drei bis sechs Jahren konnten sich unter der Obhut der pädagogischen Fachkräfte Katrin Schary und Anja Koop, beide sind ehrenamtlich im Amphibienschutz engagiert, im praktischen Artenschutz üben. Erstmals schloss sich eine Gruppe der Kaiserslauterer DRK-Kindertagesstätte mit sieben Vorschulkindern an – betreut von Michelle Heinen, Christina Franz und Anna Becker.

Den Amphibien auf der Spur

Nicht ganz zufrieden zeigte sich Barthen mit dem Wetter – das frühlingshafte, sonnige und trockene, aber kühle Wetter sei nicht gerade ideal für die Wanderung der Amphibien, bedauerte sie. Vielleicht hätten die Gruppen dennoch Glück und fänden den einen oder anderen Frosch, Molch, oder eine Kröte, fügte Barthen hinzu und blickte zum grünen Krötenfangzaun neben der L387.

Sachkundig und altersgerecht erklärte Barthen, assistiert von Helferin Dagmar Vida, den neugierigen Kindern das Laichverhalten der Amphibien: Frösche, Kröten und Molche zögen jährlich im zeitigen Frühjahr bei feuchtwarmer Witterung von ihren Lebensräumen, etwa Wiesen und Wäldern, an dieselben Gewässer, um dort ihre von einer Gelschicht umhüllten Eier – Laich genannt – abzulegen. Aus dem Laich entwickeln sich Kaulquappen und danach junge Frösche, Kröten und Molche. „Damit diese Tiere bei ihren Wanderungen nicht auf der Straße überfahren werden, haben wir Fangzäune errichtet. Die ankommenden Amphibien sammeln wir täglich ein und bringen sie in das nahe gelegene Laichgewässer“, erläuterte Barthen.

Die Hochzeit der Kröten beobachten

Mit Warnwesten und Latexhandschuhen ausgestattet, durften die Kinder nun gruppenweise Teile der Fangzäune absuchen. Und siehe da, Barthens Optimismus war berechtigt: Mehrere Kröten wurden unter dem Jubel der Kinder gefunden. Manche Kinder scheuten sich nicht, die warzigen Tiere in die Hand zu nehmen, um sie aus der Nähe zu betrachten. Besonderes Interesse zeigten die Teilnehmer an einem Krötenpaar, bei dem ein kleineres Tier auf dem Rücken eines deutlich größeren saß. „Die feiern Hochzeit“, erklärte Barthen. „Das untere, größere Tier ist das Weibchen, es trägt für dieses Ritual das kleinere Männchen huckepack.“ Ein Junge protestierte, das sei unfair, eigentlich solle doch das Männchen bei der Hochzeit das Weibchen tragen. Ein Mädchen wollte wissen, ob das größere Weibchen schwanger sei.

Zum Abschluss erlebten die Kinder hautnah, wie die aufgesammelten Amphibien von den Betreuerinnen am Laichgewässer wieder in die Freiheit entlassen wurden. „Wir wollen bei den Kindern das Bewusstsein für derartige Naturphänomene wecken. Dabei sollen sie auch erkennen, wie wichtig es ist, bedrohte Tierarten zu retten“, begründete Schary die Exkursion. Barthen, selbst Förderschullehrerin, freute sich sichtlich über die Arbeit mit den aufgeweckten Kindern. Zugleich erinnerte sie daran, dass weitere freiwillige Helfer für den Amphibienschutz willkommen seien.