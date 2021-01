Jetzt ist auch das Naturfreundehaus Finsterbrunnertal dabei. Seit Januar bieten die Naturfreunde einen Mittagstisch zum Abholen am Wochenende an. Ab Februar gibt es zusätzlich mittwochs immer Eintopf. Alles auf Vorbestellung in mitgebrachten Behältnissen und zu vereinbarten Zeiten.

Kassler mit Püree und Sauerkraut, Wildbratwürste mit Bratkartoffeln und Kartoffelsuppe stehen unter anderem auf der Karte – wie gewohnt bodenständige und gut bürgerliche Kost. Präsentiert wird das Angebot auf der Internetseite des Vereins. Die Kundschaft nehme es gut an, berichtet Naturfreunde-Vorsitzender Hans Müller. „Von der Grillhaxe, die es am 16. Januar gab, haben wir 60 Portionen verkauft. Wir machen keine großen Gewinne, aber so bleiben wir im Gespräch und die Leute wissen, dass wir noch da sind“, schildert er die Beweggründe.

Warten auf Novemberhilfe

Los geht es immer um 11 Uhr morgens im Fünf-Minuten-Takt, damit sich keine Schlangen bilden. Die Eintöpfe könnten auch in größeren Mengen geordert werden und seien zum Einfrieren geeignet. Zwei Mitarbeiter können so in der Küche eingesetzt werden. Generell habe man es geschafft, alle Mitarbeiter zumindest zeitweise zu beschäftigen und die Kurzarbeit gerecht zu verteilen. „Alle machen alle Arbeiten mit, auch wenn es ans Streichen geht“, lobt Müller seine Mannschaft. „Uns geht es wie vielen anderen Betrieben. Wir warten immer noch auf die zugesagten Hilfszahlungen für November“, beklagt er. Mit weiteren 40.000 Euro Verlust in den ersten vier Monaten des Jahres sei zu rechnen, da nach wie vor keine Buchungen von Schulklassen und Kindergärten möglich seien. Da mit Zelten und Heizgeräten in den gastronomischen Betrieb investiert wurde, hoffe er auf dessen baldige Öffnung.

Wandern mit Funkgerät

Hoffnung bestehe, das Vereinsleben Mitte Februar wieder hochfahren zu können – unter Beachtung der Corona-Bestimmungen. Hier sei beispielsweise geplant, eine Singstunde als Videokonferenz durchzuführen. In Planung sei auch eine Wanderung nach Corona-Regeln mit ausreichend Abstand für jeweils einen Haushalt und eine weitere Person – mit Funkgeräten, die eine Reichweite von vier Kilometern haben.

Info