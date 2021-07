Der Naturerlebnisweg „Käfer-Safari“ in der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau ist als erster Wanderweg in Rheinland-Pfalz vom Deutschen Wanderverband (DWV) als „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland – familienspaß“ ausgezeichnet worden.

Auf der wahlweise vier oder sechs Kilometer langen Strecke ist Wandern gemeinsam mit der ganzen Familie auf abwechslungsreichen Wegen möglich. Die Rundtour startet am Wanderparkplatz der bewirtschafteten Fritz-Claus-Hütte. Entdecken und Mitmachen gilt als Devise an acht Stationen entlang des Weges. Mit dabei ist immer das Maskottchen Luca, der Hirschkäfer. Er erklärt den Wanderern die heimische Natur und den Lebensraum Wald. Dabei verläuft die Tour am „Sportlehrpfad“ vorbei, entlang des sogenannten „Bergfeldes“, zum Walderlebnisplatz und passiert den Aussichtspunkt „Sickinger Höhe“ mit Blick auf den landwirtschaftlich geprägten Ort Langwieden. Diese wechselnden Landschaftsbilder gehören ebenso zu den vielen Kriterien, die ein Qualitätsweg des DWV erfüllen muss, wie Spaß, Spannung oder Rastplätze zum Verweilen. rhp/rdo