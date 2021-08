Alle schimpfen über den Dauerregen. Aber dass dieser Sommer sprichwörtlich ins Wasser fällt, hat auch seine guten Seiten: Selten war in den vergangenen Jahren die Natur im August so sattgrün wie 2021. Haben Sie Fotos davon gemacht? Dann schicken Sie uns diese doch einfach.

Auf den Wegen im Pfälzerwald steht das Gras kniehoch, Wilde Möhre, Rainfarn und Wegwarte blühen auf den Wiesen und am Wegesrand, Pilze schießen aus der Erde und erfreuen das Herz des Sammlers. Ob auf der Sickinger Höhe, im Landstuhler Bruch oder auf den weiten Flächen rund um Weilerbach: Statt verdörrter Wiesen und staubtrockener Felder wie in den Sommern von 2018 und 2019, als die Trockenheit der Natur schwer zu schaffen machte, schweift das Auge nun überall über saftig-grüne Landschaften. Motive gibt es viele: Wir suchen die schönsten Natur- und Landschaftsaufnahmen aus der Region rund um Kaiserslautern. Schicken Sie Ihre Fotos (bitte im jpg-Format in einer Auflösung von mindestens einem MB) unter Angabe Ihres Namens und des Ortes, wo sie entstanden sind, an die Adresse redkai@rheinpfalz.de. Wir werden eine Auswahl der Bilder veröffentlichen. Unser Foto zeigt eine Traumlandschaft bei Schallodenbach: Die Sonne bricht durch die Wolken und strahlt wie ein Fächer auf die hügeligen Felder.