Der närrische Nachwuchs durfte am Sonntag in der Landstuhler Stadthalle bei der Kinder- und Jugend Wefa zeigen, was er kann. Im Programm mit vielen temperamentvollen Tanzeinlagen steckte nicht nur jede Menge Energie. Mit Kreativität und manch kernigem Spruch war natürlich auch für Lacher gesorgt.