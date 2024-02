Nach einer Regierungszeit von 18 Tagen hat Michael Fischer, Vorsitzender des Gesangsvereins Rodenbach, am Aschermittwoch den Kreisschlüssel an Landrat Ralf Leßmeister zurückgegeben.

Das Ende der Schlüsselgewalt endete mit dem traditionellen Heringsessen mit allen Karnevalisten und Vereinsvertretungen im katholischen Gemeindehaus in Rodenbach. Michael Fischer musste bei der Rückgabe des Schlüssels eingestehen, dass der Versuch, die leere Kreiskasse etwas aufzufüllen, nicht so recht gelungen war, teilt die Kreisverwaltung mit. Allerdings habe er das Leergut des Landratssekts zurückgegeben, das er bei der Schlüsselübergabe bekommen hatte. Die Sektflasche sei mit 11,11 Euro in ein Cent-Münzen prall gefüllt gewesen. Leßmeister bedankte sich bei Fischer und den Mitgliedern des Gesangsvereins für diese originelle Spende und die hervorragende Organisation des Heringsessens. „Mit einem wehmütigen aber auch stolzen Herzen kommen wir heute am Aschermittwoch zusammen, um das Ende einer wundervollen Karnevalskampagne zu feiern. Wir haben gemeinsam durch die Straßen getanzt, uns in fantastische Kostüme gehüllt und uns von der Magie und Fröhlichkeit der diesjährigen Fastnachts- und Karnevalssession in unserem Landkreis mitreißen lassen. Die zahlreichen Fastnachtsveranstaltungen haben uns wieder gezeigt, wie wichtig es ist, zusammenzukommen und gemeinsam zu feiern, unabhängig von unseren Unterschieden“, sagte Leßmeister.