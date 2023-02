Gleich zweifach wurde am gestrigen Aschermittwoch Abschied genommen: zum einen von der diesjährigen Fastnachtssaison, zum anderen musste der Unterhaltungsverein Bruchmühlbach (UVB) die Regierungsgewalt über den Landkreis in Form des Schlüssels zurückgeben.

Was Landrat Ralf Leßmeister schon bei der Schlüsselübergabe an den UVB Anfang Februar gewünscht hatte, ist in Erfüllung gegangen. „Wir hatten eine Fastnachtszeit insgesamt ohne Krisen und Vorkommnisse“, blickte er zurück. Angesichts der vorangegangenen Corona-Auszeiten für die Jecken habe er auf eine Forderung verzichtet.

Die Vorsitzende des UVB, Sinika Walter-Haselbauer, überreichte ihm den Schlüsselkoffer mit den Worten: „Es war für uns eine große Ehre, als der Anruf kam. Wir haben den Schlüssel sehr gerne entgegengenommen.“ Nach Anlaufschwierigkeiten beim Kampagnenstart und der Pause seien die Mitglieder schnell wieder in der Fastnacht drinnen gewesen. „Bis heute Morgen haben wir alles mitgenommen, was möglich war.“

Gelungene Kampagne

Schon zuvor hatte Leßmeister die Kampagne als toll und gelungen bezeichnet. Er hob den Westricher Fastnachtsumzug in Ramstein als tollen Abschluss hervor und dankte den Veranstaltern, die den Mut bewiesen haben, das Straßenspektakel trotz der hochgeschraubten Sicherheitsauflagen durchzuführen. Leßmeister nutzte die Gelegenheit, das vorbildliche Zusammenspiel aller Akteure hervorzuheben und erinnerte an die Kreisseniorensitzung unter dem Motto: „Helfende Hände schlägt man nicht.“ Sein Appell: „Helft bitte mit, Rettungs- und Einsatzkräften den Rücken zu stärken und Solidarität zu beweisen.“

Der UVB bewirtete beim Heringsessen in seinem Vereinsheim die knapp 40 Gäste, darunter auch mehrere Tollitäten aus der Umgebung. Ihnen überreichte der Verwaltungschef Parfümflakons des Landkreises.