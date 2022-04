Ein gasbetriebenes Blockheizkraftwerk sollte Kern eines Nahwärmenetzes in Otterberg werden. Das war zumindest die Erkenntnis des Stadt- und des Verbandsgemeinderats aus einer im November vorgestellten Machbarkeitsstudie. Nun steht alles erneut auf dem Prüfstand.

„Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie gelten nicht mehr nach den Ereignissen in Osteuropa“, stellte Bürgermeister Harald Westrich (SPD) in der Sitzung des Verbandsgemeinderats am Donnerstag fest. Angesichts der Entscheidung der Bundesregierung, dass der Einbau neuer Gasheizungen ab 2024 verboten werde, sei auch Erdgas als Grundlage für die Nahwärme nicht mehr denkbar. Dazu komme, dass eine Umfrage unter Otterberger Bürgern ergeben habe, dass an einem Anschluss an ein mögliches Nahwärmenetz kaum Interesse bestehe.

„Sehr vielen Bürgern ist nicht klar, in welch einer Situation sie sich mit ihren erdgasbetriebenen Heizungen befinden“, stellte Westrich fest. Die Frage sei, womit in Zukunft Häuser in der Otterberger Altstadt beheizt werden sollen. Denkmalgeschützte Altbauten könnten kaum so gedämmt werden, dass sich die Wärmepumpe einsetzen ließe. Und ein Ersatz von defekten Gasheizungen sei in absehbarer Zeit nicht mehr möglich.

Pellets als mögliche Alternative zu Gas

Angesichts dieser Situation hoffe er auf ein Umdenken der Bürger. Die wohl einzig mögliche Alternative sei der Einbezug möglichst vieler privater Gebäude in das Nahwärmekonzept, das ohne Erdgas betrieben werden müsse. Als Grundlage für den Betrieb kämen Energieträger wie zum Beispiel Pellets in Betracht.

Harald Westrich schlug vor, die Bürger erneut zu befragen, ob Interesse am Anschluss an die Nahwärme bestehe. Er könne sich durchaus vorstellen, dass bei vielen privaten Hausbesitzern sich das Bewusstsein über die Umwälzungen bei den zur Verfügung stehenden Energieträgern verändert habe. Sollte die Umfrage wiederum ein schwaches Interesse der Bürger anzeigen, müsse eine neue Machbarkeitsstudie den Weg weisen. Alle Ratsmitglieder waren mit dieser Vorgehensweise einverstanden.