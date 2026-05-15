Im Erzenhausener Storchennest von Frieda und Fridolin zeigen sich Drillinge. Noch ist es ihnen zu kalt und zu nass, und sie ducken sich tief unter Mama- oder Papastorch. „Wir sind froh, dass es dieses Jahr wieder Nachwuchs bei den Erzenhausener Störchen gibt. Der Start war ja dieses Mal etwas holprig“, freuen sich die Storchenbeobachter Gaby und Bernhard Kimmle. Nun muss nur noch das Wetter mitspielen: Die flauschigen Kleinen können sich ohne die eigentlichen Storchenfedern kaum gegen Nässe schützen.