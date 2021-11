Gesamtkosten in Höhe von 69.500 Euro fallen für den Ausbau des Radwegs zwischen Schallodenbach und Mehlbach an. Dies teilte Ortsbürgermeisterin Claudia Janovsky auf Anfrage mit. Der Rat habe den erforderlichen Nachtragshaushalt in seiner Sitzung am Dienstagabend einstimmig beschlossen.

Der Gemeinderat habe sich bereits in der Sitzung vom 18. Mai 2021 auf die sogenannte Variante zwei mit einer Ausbaubreite von 2,5 Metern verständigt. Nach den Worten Janovskys handelt es sich dabei um die Verlängerung des Römerweges. Sie führe von Schallodenbach aus zunächst in südwestliche Richtung und biete dann an einem Wegeknoten die Möglichkeit eines Abzweigs nach Hirschhorn. Über Mehlbach sei schließlich Katzweiler zu erreichen.

Der Radweg solle aus dem Förderprogramm „Stadt und Land“ bezahlt werden, das finanzschwache Kommunen mit bis zu 90 Prozent auf Planungs- und Baukosten unterstütze. Ferner habe Verbandsbürgermeister Harald Westrich (SPD) seinerzeit weitere fünf Prozent sowie den auszuführenden Winterdienst zugesagt. Es verbleibe eine Rest-Finanzierung von fünf Prozent durch die Gemeinde.

Noch im Rat

Alle Ratsmitglieder stimmten auch der Errichtung eines Ehrengrabes für Pfarrer Eugen Barudio zu. Der Geistliche habe für den Bau des örtlichen Kindergartens gesorgt, der 1962 eröffnet worden sei.