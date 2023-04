Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In einem Dilemma befinden sich die Mitglieder des Ortsgemeinderats Schneckenhausen: In einer Ortsstraße steht eine große Garage, die dort eigentlich so nicht stehen dürfte. Soll das Gebäude nun per Bebauungsplanänderung nachträglich sozusagen legalisiert werden oder nicht? Der Rat entschied sich mit knappster Mehrheit für ein Ja.

Hätte es nicht persönliche Zwistigkeiten zwischen Bewohnern gegeben, es hätte wohl niemand Anstoß daran genommen. Nach einer Anzeige aber war die Sache ins Rollen